В Казани состоялся первый виолончельный концерт «полного кластера»

Фото из архива «ДШИ №2»

Вчера в «Детской школе искусств №2» г. Казани состоялось знаковое событие – «Дни Пабло Казальса в Казани », открывшее новую страницу в культурной жизни столицы Татарстана. Здесь впервые прошел концерт виолончельной музыки в уникальном формате «полного кластера», объединивший на одной сцене всю вертикаль музыкального образования: от учеников младших классов до признанных мастеров.

Череда выступающих выстроилась в непрерывную линию преемственности: за юными дарованиями музыкальных школ последовали старшеклассники, студенты колледжа и вуза, ассистенты консерватории а, завершила исполнительскую линию программа концертирующего солиста. Своих воспитанников представили ведущие педагоги-виолончелисты Казани – детских музыкальных школ, школ искусств, музыкального колледжа и консерватория, в очередной раз подтвердив высокий статус и глубину местной исполнительской традиции.

Фото из архива «ДШИ №2»

Автором идеи виолончельного кластера выступила известная казанская виолончелистка, педагог, профессор консерватории Ирина Лаптева.

Это уже далеко не первое мероприятие «ДШИ №2», которое проходит в успешной коллаборации с Казанской государственной консерваторией им.Н.Жиганова.

Звучали шедевры мировой классической, русской и татарской музыки: Бах, Вивальди, Бетховен, Шлемюллер, Гольтерман, Паганини, Шуман, Давыдов, Глинка, Чайковский, Касадо, Альбенис, Сайдашев, Ключарев, Яхин.

Программа слушалась на одном дыхании, переполненный зал с восторгом слушал прекрасную виолончельную музыку. Кульминацией вечера стало выступление почетной гостьи – Светланы Товстухи.

Фото предоставлено Розой Монтсеррат

Светлана является ярким представителем Казанской виолончельной школы и лауреатом престижных международных конкурсов в Италии, Испании, Франции, Великобритании, сегодня она продолжает свою карьеру в Испании. Ее появление на сцене «ДШИ №2» символически связало историю – настоящее и будущее казанского виолончельного искусства.

Светлана Товстуха закончила с отличием казанскую консерваторию по классу виолончели у профессора Афзала Хайрутдинова. В 1997 году она стала обладателем престижной международной премии Исаака Альбениса, что позволило ей учиться четыре года в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде у выдающихся мировых виолончелистов: Мстислава Ростроповича, Натальи Шаховской, Натальи Гутман, Бориса Пергаменщикова, быть на мастер-классах Иегуди Менухина, Лорина Мазеля и многих других легендарных музыкантов. Являясь постоянной участницей международных фестивалей по всему миру, Светлана Товстуха неустанно повышает свое мастерство, участвует в разноформатных мероприятиях и несет культуру казанской виолончельной школы по всему миру.

Вечер «Дни Пабло Казальса в Казани » стал не просто концертом, а настоящим манифестом единства. Мероприятие наглядно продемонстрировало преемственность поколений, дало мощный импульс для дальнейшего развития Казанской виолончельной школы, привлекло в зал новую аудиторию и открыло широкие перспективы для популяризации инструмента.

В завершение вечера прозвучало необыкновенное произведение самого Пабло Казальса «Песнь птиц» для виолончели соло в исполнении Светланы Товстухи. Глубокий звук, необыкновенное владение инструментом позволило публике насладиться прекрасным звучанием инструмента Светланы в полной мере. Продолжительные аплодисменты в конце вечера стали ярким тому свидетельством.

Гузель Абульханова