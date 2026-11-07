Российские фигуристы впервые за пять лет выиграли этап Гран-при

Фото: fsrussia.ru

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне. За произвольный прокат они получили 135,15 балла, по сумме двух программ дуэт набрал 209,84 очка.

Второе место заняли Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии (198,27; 67,06+131,21), третье – представители Японии Юна Нагаока и Сумитада Моригути (181,50; 63,06+118,44).

Победа Мишиной и Галлямова стала первой для российских фигуристов за пять лет отсутствия на этапах международной серии Гран-при. Ранее в нынешнем сезоне пара выиграла серебряные медали на турнире серии «Челленджер» в Батуми.

Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне 6–8 ноября. Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Мишина и Галлямов – двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года.