Казань заняла второе место в Индексе качества жизни городов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла второе место в общероссийском рейтинге Индекса качества жизни, уступив только Москве. Третьим стал Ставрополь, четвертой оказалась Тюмень, пятую строчку заняли Мытищи, а Санкт-Петербург расположился на шестом месте.

Фото: скриншот сайта развивай.рф

Направление «Семья» стало самым сильным в оценке Казани – 75 баллов, что является наивысшим результатом среди 12 разделов индекса. Далее идут «Работа и свое дело» (74 балла) и «Безопасность» (71 балл). Столица Татарстана получила высокие показатели по направлениям «Работа и свое дело» (74 балла), «Безопасность» (71 балл) и «Образование и развитие» (69 баллов). Также выше среднего оценены благоустройство, экология, здравоохранение, спорт и культура.

Фото: скриншот сайта развивай.рф

Среди сильных сторон Казани авторы исследования отмечают практически стопроцентную обеспеченность жителей качественной питьевой водой (99,7%), полную доступность общественного транспорта для маломобильных граждан (100%), высокий уровень освещенности улиц (100%) и ожидаемую продолжительность жизни в 76,6 года.

Авторы исследования отмечают высокий уровень развития социальной инфраструктуры в столице РТ. В городе работают 13,75 врача на тысячу жителей, 92,7% выпускников вузов и 100% выпускников организаций среднего профессионального образования трудоустраиваются после окончания обучения. Кроме того, 92,7% пешеходных переходов адаптированы для маломобильных жителей.

Новая методика оценки разработана Минэкономразвития России совместно с регионами, ВЭБ.РФ и участниками рынка государственно-частного партнерства.

Индекс оценивает качество жизни по 12 направлениям, среди которых – жилищные условия, работа и предпринимательство, материальное благополучие, здравоохранение, образование, транспорт, благоустройство, экология, безопасность, социальная защита, спорт, культура и досуг, а также условия для семьи.

Индекс качества жизни рассчитывался на основе муниципальной статистики, данных федеральных и региональных органов власти, геоданных, транзакционной информации и других открытых источников. Основой для оценки стали данные за 2023–2025 годы в зависимости от конкретного показателя.