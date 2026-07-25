В Лаишевском районе РТ показали фотопроект «Жена, дети, мама героя»

Сегодня в Лаишевском районе на базе молодежного центра «Белогорье» состоялся всероссийский фотопроект «Жена, дети, мама героя», в нем приняли участие 30 семей. А провели его при поддержке Союза офицерских жен и семей военнослужащих, Народного фронта, Комитета семей воинов Отечества и администрации Лаишевского района.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сегодня приехал, чтобы поприветствовать участников и организаторов, а также поблагодарил их за неравнодушие и за то, что они находят время и силы для таких важных встреч. Он подчеркнул, что поддержка семей героев – одна из главных задач органов власти.

Фото: © Пресс-служба Лаишевского района.

Организатор проекта Оксана Бородина отметила, что проект в будущем пройдет и в других районах Татарстана, ведь он объединяет семьи защитников.

«Лаишевский район встретил нас с огромной душой. Семьи пришли открытые, тёплые. Мы видим, как им важны эти фото, это внимание. Проект продолжит своё шествие по республике, потому что такие встречи нужны – они лечат», – сказала она.

Фото: © Пресс-служба Лаишевского района.

Фотопроект был запущен в Татарстане в 2022 году по инициативе Оксаны Бородиной, президента регионального отделения «Союза жён офицеров». Татарстан стал первым регионом России, реализовавшим эту инициативу. Главная его цель – поддержать семьи защитников, дать им возможность пообщаться в кругу понимающих людей и создать памятные фотографии в военных кителях своих близких.

«Нам очень приятно и ценно, что проводятся такие встречи. Они помогают нам чувствовать, что мы не одни, и показывают нам, какой крепкий тыл у наших мужей в такое непростое время», – поделилась Дарья, супруга участника СВО с позывным «Казань».

Фото: © Пресс-служба Лаишевского района.

На сегодняшний день проект уже охватил Новошешминский, Зеленодольский, Черемшанский, Чистопольский районы, а также города Нижнекамск и Альметьевск.