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На главную ТИ-Спорт 26 июля 2026 13:40

Российский стрелок Потапов завоевал бронзу Кубка мира в Ханчжоу

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Российский стрелок Потапов завоевал бронзу Кубка мира в Ханчжоу
Фото: © Стрелковый Союз России

Россиянин Матвей Потапов стал бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. Он занял третье место в финале олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» среди мужчин, набрав 349,9 балла.

Серебро досталось венгру Иштвану Пени (361,7), золото – китайцу Чанхуну Чжану, который с результатом 363 балла обновил мировой рекорд в этой дисциплине.

Турнир завершится 29 июля. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе по решению Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

#стрельба #спорт #кубок мира
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