Песков: Россия видит дуализм в позиции США по украинскому конфликту

Россия видит дуализм в позиции США по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, с одной стороны, Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине, а с другой – заявляет о готовности содействовать мирному урегулированию.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя Президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь Президента отметил, что Москве импонирует готовность США способствовать мирному разрешению конфликта.

«Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого», – подчеркнул Песков.