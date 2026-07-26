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Политика 26 июля 2026 16:25

Песков: Россия видит дуализм в позиции США по украинскому конфликту

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Россия видит дуализм в позиции США по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, с одной стороны, Вашингтон продолжает поставлять оружие Украине, а с другой – заявляет о готовности содействовать мирному урегулированию.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя Президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь Президента отметил, что Москве импонирует готовность США способствовать мирному разрешению конфликта.

«Вот в этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого», – подчеркнул Песков.

#Дмитрий Песков #Дональд Трамп #США #Украина #Россия #поставки американского оружия на украину
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