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Происшествия 25 июля 2026 19:09

Утонувшую в Мензелинском районе РТ 5-летнюю девочку пытался спасти отец

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Утонувшую в Мензелинском районе РТ 5-летнюю девочку пытался спасти отец
Фото: © канал Прокуратуры Татарстана в МАКС

Следком раскрыл подробности обстоятельств гибели 5-летней девочки в пруду возле села Татарская Мушуга в Мензелинском районе Татарстана.

По данным следователей, девочка находилась на водоеме вместе с родителями, купаясь с надувным кругом. В какой-то момент она перевернулась и ушла под воду.

«Отец пытался достать девочку, однако это ему не удалось. В дальнейшем тело ребенка было обнаружено на 2-метровой глубине», – говорится в сообщении СУ СКР по РТ.

По данному факту заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

#утонул ребенок #трагедия #СУ СКР по РТ
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