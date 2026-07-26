news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 июля 2026 10:42

Наставница Хуснутдиновой присоединилась к команде школы Загитовой

Читайте нас в
Телеграм
Наставница Хуснутдиновой присоединилась к команде школы Загитовой
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Казани готовится к открытию школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. До старта работы учреждения остается около месяца. Команда спортсменки активно подбирает тренерский состав, все больше привлекая специалистов из местных спортивных школ.

Одним из первых тренеров, присоединившихся к проекту, стала Надежда Заякина из казанской спортшколы «ФСО „Стрела“». Она известна как наставник Дины Хуснутдиновой, которая под руководством Заякиной освоила тройной аксель, выиграла этап Гран-при в Казани и прошла просмотр в группе Этери Тутберидзе.

Заякина имеет 28 лет общего стажа в спорте, 18 лет педагогического стажа, высшее образование, квалификацию преподавателя хореографических дисциплин и высшую тренерскую категорию. В 2023 году она получила знак «Отличник физической культуры и спорта РТ», ранее была солисткой балета в Челябинске и Казани.

Загитова намерена создать центр подготовки фигуристов. В комплексе площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, тренировочные залы и инфраструктура. Спортсмены смогут отрабатывать элементы на льду, заниматься ОФП, работать с хореографами и профильными тренерами.

#алина загитова #Дина Хуснутдинова #фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новак заявил, что топливный рынок в России начал стабилизироваться

Новак заявил, что топливный рынок в России начал стабилизироваться

25 июля 2026
«Обязательно увидитесь с мамой в раю»: история отца, оставшегося с пятью дочками

«Обязательно увидитесь с мамой в раю»: история отца, оставшегося с пятью дочками

25 июля 2026
Новости партнеров