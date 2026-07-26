Наставница Хуснутдиновой присоединилась к команде школы Загитовой

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В Казани готовится к открытию школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. До старта работы учреждения остается около месяца. Команда спортсменки активно подбирает тренерский состав, все больше привлекая специалистов из местных спортивных школ.

Одним из первых тренеров, присоединившихся к проекту, стала Надежда Заякина из казанской спортшколы «ФСО „Стрела“». Она известна как наставник Дины Хуснутдиновой, которая под руководством Заякиной освоила тройной аксель, выиграла этап Гран-при в Казани и прошла просмотр в группе Этери Тутберидзе.

Заякина имеет 28 лет общего стажа в спорте, 18 лет педагогического стажа, высшее образование, квалификацию преподавателя хореографических дисциплин и высшую тренерскую категорию. В 2023 году она получила знак «Отличник физической культуры и спорта РТ», ранее была солисткой балета в Челябинске и Казани.

Загитова намерена создать центр подготовки фигуристов. В комплексе площадью более шести тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, тренировочные залы и инфраструктура. Спортсмены смогут отрабатывать элементы на льду, заниматься ОФП, работать с хореографами и профильными тренерами.