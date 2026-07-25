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Происшествия 25 июля 2026 18:52

5-летняя девочка утонула в пруду в Мензелинском районе РТ

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5-летняя девочка утонула в пруду в Мензелинском районе РТ
Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Пятилетняя девочка погибла в Мензелинском районе Татарстана, утонув в пруду. Трагедия произошла у села Татарская Мушуга, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Тревожный сигнал в службу спасения поступил в 16.05. В 17.00 спасатели извлекли тело ребенка из воды – в 15 метрах от берега, с глубины 2 метров. В МЧС отмечают, что данное место не оборудовано для купания.

«Причина происшествия – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. К поисковым работам привлекались: 12 человек и 6 единиц техники», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту прокуратура начала проверка. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Мензелинского района, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: © канал Прокуратуры РТ в МАКС

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