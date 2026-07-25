Коробченко: Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза
Число компаний, участвующих в пятой, юбилейной «Гонке Героев: От рассвета до заката!», проходящей сегодня в Менделеевске, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в полтора раза – с чуть более 300 до 450. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
«Это мероприятие объединяет наших работников и предприятия, делает сильнее. Так что это не просто праздник, это командообразование», – подчеркнул вице-премьер РТ.
По словам министра, подобные проекты позволяют не только популяризировать здоровый образ жизни, но и укрепляют взаимодействие внутри трудовых коллективов.
В этом году участникам предстоит преодолеть более 12 километров трассы с почти 50 препятствиями. Среди них – ледяная вода, вертолет, тепловоз, вагоны и трамвай Пастернака.
Как ранее сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, после завершения соревнований все специально привезенные объекты останутся в городе и станут новыми арт-объектами.
Юбилейная, пятая по счету, «Гонка Героев» проходит в стилистике фильма «От рассвета до заката». Ожидается, что ее посетят около 15 тысяч человек.
Фото в галерее: © Наиль Селиванов / «Татар-информ».