Коробченко: Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Число компаний, участвующих в пятой, юбилейной «Гонке Героев: От рассвета до заката!», проходящей сегодня в Менделеевске, увеличилось по сравнению с предыдущим годом в полтора раза – с чуть более 300 до 450. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«Это мероприятие объединяет наших работников и предприятия, делает сильнее. Так что это не просто праздник, это командообразование», – подчеркнул вице-премьер РТ.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

По словам министра, подобные проекты позволяют не только популяризировать здоровый образ жизни, но и укрепляют взаимодействие внутри трудовых коллективов.

В этом году участникам предстоит преодолеть более 12 километров трассы с почти 50 препятствиями. Среди них – ледяная вода, вертолет, тепловоз, вагоны и трамвай Пастернака.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Как ранее сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, после завершения соревнований все специально привезенные объекты останутся в городе и станут новыми арт-объектами.

Юбилейная, пятая по счету, «Гонка Героев» проходит в стилистике фильма «От рассвета до заката». Ожидается, что ее посетят около 15 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ