Грозы, град и ветер до 20 м/с ожидают в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности

Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Татарстане и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально возможен град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – напоминает МЧС.