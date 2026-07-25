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Общество 25 июля 2026 12:17

Грозы, град и ветер до 20 м/с ожидают в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности

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Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Татарстане и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-20 м/с, локально возможен град.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – напоминает МЧС.

#мчс предупреждает #гроза в татарстане #сильный ветер #град в татарстане
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