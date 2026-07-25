Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заморозка вооруженного противостояния на Украине невозможна из-за позиции украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

По оценке пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина, с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». «Для нас есть главное условие – мы должны достичь своих целей», – пояснил он.

Песков также добавил, что Президент России отреагировал на призыв казахстанского лидера. «Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – уточнил он.

«<...> это всё может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – добавил представитель Кремля, сославшись на сформулированные два года назад тезисы МИД РФ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, выступил за остановку боевых действий на Украине.

«<...> может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к „Стамбульской формуле 2.0“, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – предложил политик.

Токаев также указал на непонятность сути украинского конфликта для многих, включая Казахстан, и категорически отказался от роли посредника для своей страны.