news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 25 июля 2026 20:42

Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине

Читайте нас в
Телеграм
Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине
Дмитрий Песков в 2024 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заморозка вооруженного противостояния на Украине невозможна из-за позиции украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

По оценке пресс-секретаря Президента РФ Владимира Путина, с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». «Для нас есть главное условие – мы должны достичь своих целей», – пояснил он.

Песков также добавил, что Президент России отреагировал на призыв казахстанского лидера. «Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», – уточнил он.

«<...> это всё может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», – добавил представитель Кремля, сославшись на сформулированные два года назад тезисы МИД РФ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, выступил за остановку боевых действий на Украине.

«<...> может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к „Стамбульской формуле 2.0“, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – предложил политик.

Токаев также указал на непонятность сути украинского конфликта для многих, включая Казахстан, и категорически отказался от роли посредника для своей страны.

читайте также
Токаев на встрече с Путиным выступил за заморозку конфликта на Украине
#спецоперация #россия и казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Владимир Путин #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на Wildberries

«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на Wildberries

25 июля 2026
Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»

Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»

25 июля 2026
Новости партнеров