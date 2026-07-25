РБК: Селлеры попросили ЦБ наладить механизм страхования товаров на маркетплейсах

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила Банк России и Министерство финансов РФ разработать «жизнеспособную модель» страховой защиты работающих на маркетплейсах селлеров, в том числе от ударов беспилотников. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение ассоциации.

Авторы письма пришли к выводу, что сейчас продавцы фактически не могут застраховать товары, переданные маркетплейсам. При этом для многих селлеров «товарный остаток на складе является основным оборотным активом, поэтому его утрата способна не просто причинить убытки, а полностью остановить работу бизнеса», констатируется в послании АУРЭК.

Профильная ассоциация попросила Центробанк проанализировать практику страхования товаров на складах торговых площадок, определить, вызвано отсутствие страховых предложений объективными характеристиками соответствующего риска или же дефицитом страховых продуктов, а также разработать рекомендации по прозрачности условий страхования (совместно со страховым сообществом).

Кроме того, организация призвала Банк России принять участие в создании стандартного страхового продукта и механизма перестрахования катастрофических рисков – вместе с Минфином РФ и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК).

В АУРЭК также предложили рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей группы либо проведения установочного совещания по проблеме – с участием регуляторов, страховщиков, маркетплейсов и бизнес‑объединений.

Еще одним возможным выходом из ситуации в ассоциации сочли создание коллективных программ страхования на базе электронных площадок. На взгляд составителей обращения, такой шаг позволит объединить риски продавцов, уменьшить стоимость и унифицировать условия страхования.

Генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев 22 июля предупредил, что у российских страховщиков нет системного решения задачи покрытия рисков от атак беспилотников.

«Риск, подлежащий страхованию, должен обладать категориями непредвиденности и случайности. А с учетом количества, частоты и последствий таких событий, они сейчас явно переходят из категории случайных в категорию ожидаемых, что требует незамедлительной реакции всех участвующих сторон и создания новых механизмов, помимо страхования», – пояснил представитель страховой отрасли.

Основатель компании Wildberries и глава RWB Татьяна Ким тогда же заявила, что маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов – как остро необходимого в нынешних условиях.

Вместе с тем позднее, 24 июля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает меры поддержки страхового сектора из-а участившихся атак дронов на логистические центры маркетплейсов. Она уверена, что у страховщиков и РНПК достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.