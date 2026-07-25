Эмбарго на экспорт бензина из России продлят до конца года

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Полный запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего, 2026 года. Об этом заявил журналистам курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак.

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», – проинформировал заместитель Председателя Правительства (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Новак уточнил, что введенное позднее эмбарго на экспорт дизельного топлива отменят «по мере восстановления рынка». По его словам, это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не испытывали сложностей с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.

С 1 июня запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Об обсуждении в Правительстве России возможного продления эмбарго на экспорт бензина на полгода, а дизеля – на месяц 23 июля со ссылкой на источник рассказали «Интерфакс» и ТАСС. Оба запрета действуют до 31 июля. О вероятном их продлении со ссылкой на мнения экспертов писал и журнал Forbes.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Похожим образом предполагается снизить и норматив биржевых продаж дизеля.

Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов. Но уже 22 июля Президент России Владимир Путин сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений ЦБ. Александр Новак сегодня, 25 июля, также заверил, что ситуация начала стабилизироваться.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Вчера, 24 июля, министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Сегодня, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.