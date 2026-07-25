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Политика 25 июля 2026 12:30

Трамп определился с преемником на выборах в 2028 году

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Президент США Дональд Трамп начал открыто поддерживать вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса как кандидата в свои преемники на выборах 2028 года. Об этом сообщает MS Now со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

По информации издания, Трамп некоторое время выбирал между Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. На окончательное решение повлияло недавнее выступление вице-президента в крупных американских СМИ, где он выступил в защиту политики действующего главы государства. В материале также отмечается, что Трамп неоднократно хвалил Вэнса за внешний вид и похудение.

Сам Вэнс пока шутливо отвечает на вопросы о соперничестве с Рубио. Он говорил, что организация телевизионного соревнования за место «ученика Трампа» была бы вполне в стиле президента. При этом вице-президент называл госсекретаря своим «лучшим другом» в администрации США.

#Дональд Трамп #выборы #США
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