Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Петропавловск встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Глава Татарстана поблагодарил акима за внимание к развитию двустороннего сотрудничества, напомнив о подписанном в прошлом году Меморандуме о взаимопонимании между регионами и успешно прошедших в республике Днях культуры Северо-Казахстанской области.

Минниханов отметил серьезное отношение казахстанской стороны к сохранению национальных культур и исторической памяти. В ходе визита он посетил старейшую мечеть Петропавловска «Дин-Мухаммед» и центр имени Магжана Жумабаева.

«Жизненный и творческий путь Магжана Жумабаева связан и с Казанью, где вышел в свет его первый поэтический сборник "Шолпан". Это свидетельствует о том, что культура татарского и казахского народов имеют общие исторические корни и взаимно обогащают друг друга на протяжении многих десятилетий», – сказал Минниханов.

Он поблагодарил за решение об установке в Петропавловске бюста Габдулле Тукаю, отметив, что открытие памятника стало продолжением доброй традиции взаимного уважения к выдающимся деятелям двух народов. В Казани, в свою очередь, установлен бюст Абаю Кунанбаеву, работает Центр казахского языка и культуры его имени.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан вносит заметный вклад в укрепление российско-казахстанских связей. В прошлом году товарооборот между республикой и Казахстаном вырос до $946 млн.

«Во время вашего прошлогоднего визита в Казань мы договорились подумать о расширении сотрудничества между нашими деловыми кругами и об укреплении торгово-экономического сотрудничества. Уже есть конкретные шаги в этом направлении. Уверен, совместными усилиями мы выведем наше сотрудничество на качественно новый уровень», – подчеркнул Раис Татарстана.

Согласно пресс-службе, Гауез Нурмухамбетов отметил, что Татарстан занимает особое место среди партнеров Северо-Казахстанской области.

«Высокий экономический потенциал Республики Татарстан открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня успешно реализуются совместные проекты в сфере сельскохозяйственного машиностроения, производства медицинского оборудования, электротехнической продукции, упаковочных материалов и строительной индустрии. Развивается промышленная кооперация, укореняются наши инвестиционные связи», – сказал он.

Согласно сообщению, в присутствии глав состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве: между ООО «Алюминиевый Сад» и ТОО «Радуга» (внедрение технологий производства и использования профильных систем); Набережночелнинским КБК им. С.П. Титова и ТОО «Qyzyljar Company LTD» (обмен опытом и технологиями производства картонно-бумажной продукции); Набережночелнинским КБК им. С.П. Титова и ТОО «Зеленый Север» (обмен опытом в области передовых технологий); компанией FOTONFLY и АО «Завод им. С.М. Кирова» (сотрудничество в сфере производства медицинского оборудования).