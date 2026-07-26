Путин подписал пакет законов, меняющий правила пребывания мигрантов в РФ

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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий новые требования к условиям пребывания иностранных граждан в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно одному из документов, иностранцы должны будут обеспечивать себя и членов семьи доходом не ниже установленного с учетом коэффициента прожиточного минимума на душу населения в регионе трудовой деятельности. При работе в нескольких субъектах расчет будет производиться исходя из наибольшей величины прожиточного минимума.

Также вводится контроль за доходами мигрантов. Налоговые органы будут передавать МВД сведения об их заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев, а Социальный фонд – информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания иностранца в России сократится.

Изменения также касаются детей мигрантов. Срок их временного пребывания, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, смогут продлевать на период действия патента родителя, но не дольше достижения ребенком 18 лет.

Для продления пребывания родитель должен будет вносить авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен или аннулирован, иностранцу вместе с детьми потребуется покинуть Россию в течение 15 дней.

После достижения 18 лет иностранный гражданин должен будет в течение 30 дней выехать из России. Исключение предусмотрено для тех, кто имеет законные основания для дальнейшего пребывания или проживания в стране либо в указанный срок оформит собственный патент и внесет авансовый платеж по НДФЛ.