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Общество 25 июля 2026 12:02

Госжилинспекция РТ объяснила, почему переполняются мусорные баки

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Переполненные контейнеры и пакеты рядом с площадкой не всегда свидетельствуют о несвоевременном вывозе отходов. Часто причина кроется в недостаточном количестве баков для обслуживаемого числа жителей, сообщает Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан.

Количество контейнеров рассчитывается по установленным нормативам с учетом численности проживающих, объема отходов и графика вывоза. Однако при активном заселении дома или использовании площадки жителями соседних зданий имеющихся мощностей перестает хватать. При этом санитарные нормы допускают размещение на одной площадке не более восьми контейнеров для смешанных отходов.

В инспекции рекомендуют не терпеть беспорядок во дворе и обращаться в управляющую организацию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом». Управляющая компания проанализирует ситуацию и определит, требуется ли расширение контейнерного парка или достаточно скорректировать график вывоза. Если баков действительно не хватает, УК подскажет, нужно ли проводить общее собрание собственников для установки дополнительных контейнеров или изменения схемы накопления отходов.

#Госжилинспекция РТ
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