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Происшествия 25 июля 2026 12:04

8 человек погибли из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области РФ

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8 человек погибли из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области РФ

Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на туристические базы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Среди погибших – двое детей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Кроме того, известно о 14 пострадавших, добавил губернатор региона. Среди них – трое детей. На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», – написал Балицкий в МАКС.

Следком возбудил дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

#Запорожская область #теракты в рф #всу
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