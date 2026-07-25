Новак заявил, что топливный рынок в России начал стабилизироваться

Александр Новак в 2020 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России постепенно стабилизируется ситуация с моторным топливом. Об этом сегодня, 25 июля, заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак, пишет газета «Известия».

«Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше ситуация на заправках», – пояснил заместитель Председателя Правительства.

По словам Новака, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Несмотря на это, он констатировал, что в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация (особенно в Сибири). В таких субъектах Федерации вопросы обеспечения топливом решаются в ручном режиме на уровне федерального штаба.

Кроме того, вице-премьер в очередной раз заверил, что трудности с топливом носят временный характер, а Правительство делает всё для быстрейшего восстановления в полном объеме обеспечения внутреннего рынка.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Правительство РФ 2 июля снизило вплоть до 30 сентября текущего, 2026 года норматив биржевых продаж бензина класса «Евро-5» с 15% до 10%. Похожим образом предполагается снизить и норматив биржевых продаж дизеля.

Тогда же кабинет разрешил до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза. До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск бензина и дизеля «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года позволили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями «Евро-3».

Позднее, 8 июля, в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива (для непроизводителей эмбарго было введено еще раньше). До этого были запрещены поставки за рубеж бензина и авиационного керосина. Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений ЦБ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Вчера, 24 июля, министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Сегодня, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.