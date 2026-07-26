В Татарстане ожидается 36-градусная жара, осадки прекратятся

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 26 июля, в Татарстане прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Возможные местами в ночные часы кратковременные дожди и грозы, а также (локально) град прекратятся днем.

Юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с на короткое время будет усиливаться порывами до 14 м/с, в том числе и в Казани. Сильных порывов (до 15–20 м/c), как в темное время суток, не ожидается.

После очень теплой (от +17 до +23 градусов) ночи в дневные часы воздух в регионе прогреется до +31, +36 градусов (в столице РТ – до +32, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жаркая погода сохранится в Татарстане до конца текущей недели. Средняя температура воздуха в республике в третьей декаде июля окажется на четыре градуса выше климатической нормы.

В начале следующей недели, по данным синоптиков, произойдет постепенное понижение температурного фона (до +34 градусов в понедельник, 27 июля, и до +29 градусов во вторник, 28 июля).