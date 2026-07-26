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Происшествия 26 июля 2026 09:08

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожены 133 вражеских БПЛА

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133 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено в небе над регионами России в ночь на 26 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля до 8.00 мск 26 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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