Минувшей ночью в небе над Россией уничтожены 133 вражеских БПЛА

133 вражеских БПЛА перехвачено и уничтожено в небе над регионами России в ночь на 26 июля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля до 8.00 мск 26 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.