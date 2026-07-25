Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс перешел в БК «Филадельфия»

Фото: © «Татар-информ» ​

Лучший снайпер в истории НБА Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию». По информации журналиста ESPN Шэмса Чарании, соглашение с игроком рассчитано на два года.

41-летний баскетболист признался, что после окончания прошлого сезона был почти уверен, что сыграл последнюю игру в карьере. Однако, по его словам, он верит, что сможет помочь «Филадельфии» стать чемпионской командой. Джеймс добавил, что рад возможности вдохновить новую базу болельщиков и начать это путешествие в последний раз.

В июне Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 2018 года. Вместе с командой он стал чемпионом НБА в сезоне 2019/20. За карьеру он четыре раза становился чемпионом лиги, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Американец провел рекордные для НБА 23 сезона. В составе сборной США он трижды выигрывал олимпийское золото (2008, 2012, 2024) и становился бронзовым призером Игр-2004. Ранее он выступал за «Кливленд» и «Майами».

В прошлом сезоне «Филадельфия» заняла седьмое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и в четвертьфинале уступила «Нью-Йорку» (0-4), который впоследствии стал победителем турнира.