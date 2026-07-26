Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

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Граждане России направили в новую Народную программу «Единой России» около трёх миллионов инициатив, причём эта цифра уже превзошла результат 2021 года, а приём предложений продолжается. Работа над документом велась также на заседании Экспертного совета при Председателе партии Дмитрии Медведеве, где участники не только внесли собственные идеи, но и анализировали поступившие.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В новый программный документ заложат ответы на семь ключевых вызовов. В их числе: сбалансированное развитие регионов, поддержка бойцов СВО и их семей, развитие логистического и транспортного суверенитета страны, развитие мобильной малой энергетики для отдалённых территорий, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, развитие городской среды, транспорта и социнфраструктуры, обеспечение бесперебойных поставок вооружения и выполнение государственного оборонного заказа.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что меры по поддержке ветеранов боевых действий разрабатываются совместно с Героями России и участниками СВО, при этом особое внимание необходимо уделить развитию военного производства и оснащению бойцов современным оружием. Одновременно «Единая Россия» продолжит укреплять экономику, социальную сферу и повышать качество жизни в регионах, а ключевыми приоритетами останутся помощь людям в трудных ситуациях, забота о старшем поколении и внедрение передовых технологий для эффективной работы госструктур.

Особое внимание в программе уделят сферам образования и медицины. На заседании Экспертного совета ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступил с инициативами по трудоустройству выпускников, развитию студенческого спорта и наставничества. Он предложил принять программу содействия занятости выпускников колледжей и создать образовательно-производственные центры на базе колледжей в каждом субъекте РФ.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, экспертная подготовка программного документа позволяет сохранить его главную ценность – голос народа России. Он поддержал выдвинутые предложения, пообещав их детальную проработку для включения в документ. А член Генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что контур Народной программы уже виден достаточно отчётливо.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – заключил он.