Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу

В Екатеринбурге возобновил работу логистический комплекс Wildberries. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме, передает ТАСС.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на регион. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, в результате чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

По соображениям безопасности работу логистического комплекса Wildberries приостанавливали.