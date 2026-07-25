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Общество 25 июля 2026 14:01

Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу

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В Екатеринбурге возобновил работу логистический комплекс Wildberries. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме, передает ТАСС.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об отражении атаки вражеских БПЛА на регион. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, в результате чего произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

По соображениям безопасности работу логистического комплекса Wildberries приостанавливали.

#wildberries #екатеринбург #атака БПЛА
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