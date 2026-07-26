Виталий Давыдов связал летние потери «Ак Барса» с характером наставника команды

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Потеря казанским «Ак Барсом» лидеров этим летом может быть связана с личными качествами наставника команды Анвара Гатиятулина. Такое предположение высказал трехкратный олимпийский чемпион, игрок московского «Динамо» с 1957 по 1973 год Виталий Давыдов в интервью порталу Russia-Hockey.

По словам специалиста, он не ожидал, что снайпер Александр Барабанов покинет «Ак Барс» и подпишет контракт с «Автомобилистом» – «да еще, судя по прессе, на рекордную сумму».

Этот переход Давыдов связал с тем, что «Автомобилист» собирает под Алексея Кудашова мощный состав – как ранее это пять лет делало московское «Динамо». «За ценой Екатеринбург не стоит, посмотрим, чем всё это обернется», – подчеркнул он.

«Но меня больше удивила Казань. Такая мощная команда – и в общем-то отдала Барабанова. Наверное, работает тренерский фактор. Анвар Гатиятулин, как кажется со стороны, сухой, неэмоциональный тренер», – предположил заслуженный мастер спорта СССР.

По мнению Давыдова, такой подход наставник нравится не всем игрокам – «и не все верят в перспективы его команды». «Видимо, отсюда все летние потери „Ак Барса“», – добавил советник ХК «Динамо-Москва».

Вместе с тем специалист убежден, что в Восточной конференции не появится новых фаворитов. «Нет, у Казани большой запас прочности, она остается лидером. Как и „Авангард“», – констатировал он.

Подробнее о ситуации в казанском клубе читайте в материале «Татар-информа» Дыры размером с Кубок: найдет ли «Ак Барс» замену Барабанову и Яшкину.