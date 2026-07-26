Путин подписал базовый закон о развитии технологий искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон, устанавливающий правовые основы развития и применения технологий искусственного интеллекта в России. Документ направлен на ускоренное создание и внедрение больших фундаментальных моделей ИИ, обеспечение технологической независимости и безопасности при их использовании.

Закон закрепляет основные понятия и принципы регулирования в сфере искусственного интеллекта. В их числе – технологическая независимость, защита прав и свобод человека, уважение свободы воли и традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также обеспечение безопасности.

Документ также определяет полномочия Президента и Правительства в сфере ИИ. Глава государства сможет утверждать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а Кабмин – устанавливать меры господдержки разработки и применения больших фундаментальных моделей, а также определять случаи использования только суверенных или национальных ИИ-моделей.

Отдельные положения закона касаются маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Владельцы сайтов, приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны будут предоставить возможность обозначать такой контент специальной маркировкой.

Закон также устанавливает правила информирования пользователей об авторских правах на созданный с помощью ИИ контент, условиях доступа к нему и возможности его выгрузки.

При этом использованием объектов авторского права без нарушения исключительных прав признается их обработка с помощью ИИ для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей. Разработчики также смогут применять правомерно полученные произведения для обучения нейросетей, если доступ к ним не ограничен техническими средствами.

Основная часть положений закона вступит в силу 1 сентября 2026 года.