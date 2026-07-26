Эксперт Тренин: цены на красную икру снизились

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Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии 2026 года оказалась на 1–1,5% ниже уровня прошлого года, что свидетельствует о стабилизации рынка. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его данным, в июне 2026 года килограмм красной икры в среднем стоил 9 414 рублей. Эксперт отметил, что основной фактор ценообразования – объем вылова тихоокеанских лососей. В благоприятные годы предложение растет, что приводит к снижению цен.

Тренин пояснил, что текущий уровень цен отражает объемы производства, которые заметно ниже рекордных показателей, а рынок адаптировался к новому ценовому диапазону. Для существенного снижения цен необходим устойчивый рост предложения сырья, однако это зависит от биологических и климатических факторов, состояния популяции и условий воспроизводства.

Эксперт прогнозирует, что в базовом сценарии цены сохранятся около текущих уровней, а в удачные промысловые годы возможна лишь умеренная коррекция вниз.