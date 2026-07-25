«Обязательно увидитесь с мамой в раю»: история отца, оставшегося с пятью дочками

«Когда говорю дочкам: «Обязательно увидитесь с ней в раю», – улыбаются в ответ, но глаза все равно грустные. Очень скучают…» – говорит Булат Набиуллин, который после смерти жены один воспитывает пятерых дочерей. Он рассказал «Интертату» о своей Алине, которую потерял спустя всего два дня после того, как врачи обнаружили у нее опухоль мозга.





Булат Набиуллин, похоронивший жену и оставшийся с пятью маленькими девочками на руках

Фото: из семейного архива Булата Набиуллина

«У жены была цель – полностью выучить Коран»

«Мама Алины и моя мама – обе из села Бик-Утеево Буинского района, – начал с истории знакомства с женой свой рассказ Булат. – Я сам встал на путь религии, когда учился на четвертом курсе университета. Религия сначала сблизила нас, как земляков, с братом Алины. И чуть позже я начал общаться с будущей супругой.

Алина была застенчивая девушка с чистой душой, этим она меня и привлекла. Постепенно она и сама пришла к религии. Но для нее этот путь был не из легких. Ее родственники были против платка и не одобряли наше намерение прочитать никах сразу после того, как она окончит школу. Но потом с Божьей помощью все уладилось, и они дали нам свое благословение. В 2012 году мы с Алиной прочитали никах», – вспоминает он.

Булат – хафиз, он знает Коран наизусть. Алина тоже стремилась к этому: она училась в медресе при Апанаевской мечети и успела выучить наизусть 140 страниц Священного Корана.

«Есть такие слова: «Возьми в руки Коран, и Всевышний сам устроит твою жизнь». Мы тоже раньше занимались бизнесом, держали магазины. Но, оставив все, встали на путь религии, поступили учиться. Алина с большим желанием учила религии и взрослых, и детей. Мы уже третий год собирались проводить в нашей деревне детский лагерь при мечети. Когда ты в религии, хочется наставлять на этот чистый, правильный путь и других, особенно подрастающее поколение. С этой целью мы и взялись с Алиной за лагерь. Слава Аллаху, в первый же год к нам пришли около 40 детей. В этом году жена тоже готовилась, вкладывала всю душу… И хотя она ушла от нас, мы в том числе и поэтому все-таки решили провести лагерь», – рассказывает Булат.

Булат – хафиз, он знает Коран наизусть. Алина тоже стремилась к этому: она училась в медресе при Апанаевской мечети и успела выучить наизусть 140 страниц Священного Корана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже в голову не приходило, что у нее может быть серьезная болезнь»

У Булата и Алины одна за другой родились пять дочерей. На сегодня старшей из них 11 лет, младшей – полгода. В этом возрасте малыши больше всего нуждаются в материнской ласке, тепле и заботе. Булат вспоминает тот тяжелый день, когда Алина ушла из жизни.

По его словам, она никогда не жаловалась на серьезные головные боли.

«Мы же все так: если голова болит – выпил таблетку и забыл. Никто не бежит делать МРТ. К тому же прошло всего шесть месяцев после родов. Во время беременности женщины все время ходят по врачам, сдают все анализы. Поэтому нам даже в голову не приходило, что у нее может быть серьезная болезнь», – говорит он.

За два дня до смерти состояние женщины резко ухудшилось, ее стало непрерывно рвать. Вызвали скорую помощь, Алину повезли в 7-ю горбольницу Казани.

«В «скорую» она садилась еще сама, на своих ногах, но там силы ее оставили – всю дорогу она спала. Из машины мы вывозили ее на каталке. В больнице сначала проверили, нет ли проблем с желудком. Там все было в порядке. После этого, с учетом жалоб на головную боль, сделали МРТ головы. МРТ показала, что в голове очень большая опухоль… Во время этих процедур жена совсем ослабела и начала терять сознание. Ее срочно забрали в реанимацию. Сказали, что заходить к ней нельзя, велели приходить на следующий день», – вспоминает Булат.

Когда он пришел в больницу на следующий день, Алина была уже в коме. В этот день наш собеседник в последний раз увидел свою жену, мать своих детей, с которой прожил 14 лет.

«Алина уже не могла дышать самостоятельно, была подключена к аппарату искусственного дыхания. Опухоль повредила головной мозг и блокировала работу других органов. Врачи сказали, что в случае стабилизации состояния опухоль можно прооперировать. Но, к сожалению, жена уже не пришла в сознание… Так и ушла. Мы все надеялись, что молодой организм не сдастся, одолеет болезнь. Но, видимо, так было предначертано Всевышним», – говорит он.

Булат пытается объяснить дочерям, что мама не вернется, полагаясь на их познания в религии. Он говорит, что девочки всегда знали о существовании бренного мира и мира вечного Фото: из семейного архива Булата Набиуллина

«Дочери говорят: «Когда вырастем, совершим хадж за маму…»

Булат принимает это горе стоически, как настоящий мужчина. Надеется на встречу с супругой в раю, теми же словами утешает своих малышек.

«Меня часто приглашают на поминки – читать Коран на третий, на седьмой день. О каких только смертях не услышишь… Кто-то пьяным умер, кто-то еще более дурной смертью. И вот для близких таких людей очень трудно подобрать слова утешения. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если женщина совершает пятикратный намаз, соблюдает пост, живет, уважая и почитая мужа, то для нее будут открыты все восемь врат рая, она сможет войти в любые, в какие пожелает. Я утешаюсь тем, что Алина ушла именно так, прожив свою жизнь правильно. У нас с супругой было несколько лет счастливой жизни. Она оставила после себя пятерых здоровых дочек. Но, как бы нам ни хотелось, прожить больше предписанного невозможно. Как бы ни было тяжело, мы с детьми это понимаем», – рассуждает он.

Булат пытается объяснить дочерям, что мама не вернется, полагаясь на их познания в религии. Он говорит, что девочки всегда знали о существовании бренного мира и мира вечного.

«Мы с Алиной всегда объясняли детям, что этот мир – временное пристанище. Говорили, что в вечном мире есть рай и, чтобы попасть туда, нужно правильно жить сейчас. Я и сейчас им говорю: «Вы обязательно встретитесь с мамой в раю». Они в ответ улыбаются, но глаза все равно грустные. Очень скучают… Мама есть мама. Даже если она просто куда-то уехала, ребенок ждет ее не дождется. Но дочки стараются держаться. Смотрю на них и думаю, как же они держатся… Я бы на их месте давно все слезы выплакал. Но у дочерей нет чувства обиды – «почему так случилось, за что нам это?». Потому что, как бы Аллах ни испытывал, нужно думать о нем хорошо. Он дает нам только благое, никому плохого не желает.

Я и сам остался сиротой в раннем возрасте. Отец умер, когда мне было девять месяцев. Поэтому взрослеть пришлось рано. Я знаю, как тяжело, в поте лица зарабатываются деньги. Моя мама ушла из жизни, когда мне было 22 года. Она очень часто мне снится. Когда похоронили Алину, я сказал дочерям: «Просите Аллаха показывать вам вашу маму. Он не оставит это без ответа». Вот буквально на днях наша 9-летняя Зайнаб видела маму. Она попросила Аллаха: «Если мама в раю, покажи нам ее». Проснулась со словом «мама», в слезах. Потом рассказала мне: «Я видела ее в очень красивом месте. Такой красоты у нас в Казани нет. Она сидела в саду на качелях. Я даже поговорила с ней. Только, когда уходила, не хотелось ее отпускать, поэтому я заплакала».

Когда моя мама умерла, я планировал совершить за нее хадж. Но каждый должен совершить его сначала за себя. В 22 года я смог накопить денег и съездить в хадж. После этого родились наши дети. Алина тоже очень хотела поехать в хадж. Но дети еще маленькие, поэтому наше намерение откладывалось. И вот теперь дочки говорят: «Когда вырастем, совершим хадж за нашу маму». Это и способ самоуспокоения для них», – рассказывает Булат.

По его словам, они с Алиной старались воспитывать дочерей самостоятельными и трудолюбивыми.

«Говорили им, что женщина должна уметь вкусно готовить, быть чистой и опрятной. К нашему возвращению дочки даже пироги пекли. А если портили, пережаривали, мы не сердились. Главное, чтобы делу научились. Живем мы в собственном доме, так что уход за курами, выращивание овощей, прополка – все это им тоже, слава Аллаху, знакомо», – отмечает он.

Всего неделю назад Набиуллины садились за стол всей своей большой семьей, жили шумно и весело, а теперь они потеряли часть себя… Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За младшей будет присматривать моя двоюродная сестра»

Но дело ведь не в том, что девочки уже что-то умеют. Они все же еще очень маленькие. Булат, на плечи которого свалилась огромная ответственность, не может рассчитывать и на помощь бабушек. Его мама умерла уже давно, мама Алины ушла 5 лет назад. Поэтому нашему собеседнику остается полагаться на родственников.

«В самое тяжелое время родственники очень помогли. Спасибо моим двоюродным сестрам, по очереди забирают детей к себе, присматривают. Сейчас вот мы все вместе приехали в деревню. Старшие девочки ходят с нами в лагерь. Когда лагерь закончится, отвезу их в Казань. Одна из двоюродных сестер сказала, что возьмет младшую к себе. Сестру тоже зовут Алина, она тоже в исламе… У них у самих трое сыновей», – рассказывает Булат.

Он вспоминает, что после того как новость о смерти Алины разошлась в интернете, ему звонили совершенно посторонние люди, которые хотели помочь с воспитанием детей.

«В такой момент у многих даже родственники отворачиваются. А мы узнали о таких добросердечных чужих людях, что просто поразились. С нами связывались не только из Татарстана, но и из других регионов. Вообще не сосчитать всех, кто знает о нашем положении и хочет помочь.

Среди мусульман много братьев, известных большими делами, которые строят мечети или кормят нуждающихся. А мы всю жизнь жили скромно. Супруга была очень стеснительной, никогда себя не выпячивала. Но, несмотря на это, ее ранняя смерть потрясла так много людей… Откуда только не звонят! Звонят и плачут. Если бы я мог рассказать об этом супруге, она бы, скорее всего, и сама растрогалась и расплакалась… То, что Алина была так близка к религии, так усердно учила Коран вместе с детьми, наверное, и вылилось в это благословение, в это чудо», – предполагает наш собеседник.

Всего неделю назад Набиуллины садились за стол всей своей большой семьей, жили шумно и весело, а теперь они потеряли часть себя… Совсем недавно все родственники собирались, чтобы отметить «бәби чәе» (домашний праздник в связи с рождением ребенка, – прим. Т-и) младшей дочери. До этого Набиуллины планировали достроить второй этаж дома.

«Мы всегда жили по средствам, ничего у людей не просили. Алина тоже никогда не жаловалась – почему, мол, у нас чего-то нет. Мы жили, радуясь, с благодарностью за то, что имеем. Выращивали овощи, фрукты, ягоды в огороде. Я сам работал при мечети. Как теперь быть с маленькой… У ребенка ведь тоже есть свое право, нельзя оставлять его одного.

Мы с Алиной незадолго до ее смерти сидели и обсуждали одну суру. Там говорится, что Аллах будет рядом с верующими и в земной жизни, и в вечной, обещает своим рабам рай. И еще сказано, что Всевышний, забрав к себе верующего человека, не оставит без помощи его близких. Наши дети учатся в семейной школе для девочек. За учебу каждой нужно платить по 25 тысяч рублей. Алина, когда была жива, переживала: «В этом году третья тоже пойдет в первый класс, как мы соберем деньги?» И вот благодаря добрым людям, с помощью Аллаха собраны годовые деньги на обучение наших дочерей.

Я только одно хочу сказать: когда идешь правильным путем, Аллах не обделяет тебя своей помощью. Мы ведь тоже молодые, тоже могли пойти другим путем. Но мы выбрали жить по-другому, и религия дала нам мир и спокойствие.

Никто не знает, когда придет час смерти. Наше время в этом бренном мире очень коротко. Поэтому нужно стараться совершать благие дела, находить время для религии. Если поставите Всевышнего на первое место, он сам наладит вашу жизнь. Иногда жизнь человека меняется от одного услышанного слова. Я рассказал все это, чтобы люди задумались», – подытожил Булат.

Он не хочет просить о помощи и согласился поговорить с нами только затем, чтобы читатели извлекли для себя какие-то уроки из его истории. Но все же редакция «Интертата» не может пройти мимо тяжелой ситуации, в которую попали Булат и его семья. Наши читатели с добрым сердцем могут отправить садака для детей, оставшихся без матери, по номеру +79274790893 (Булат; Сбербанк, «Ак Барс» Банк).

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского