Хухунашвили о случае в Кахетии: «Для меня дико, что это произошло в Грузии»

Почему инцидент в Телави – «немыслимый и возмутительный», растет ли в Грузии русофобия и насколько эта страна безопасна для российских туристов, в интервью «Татар-информу» рассказала глава Национально-культурной автономии грузин в Казани Маринэ Хухунашвили.





Маринэ Хухунашвили: «Это вопиющий факт! Во-первых, факт насилия абсолютно неприемлем, тем более в отношении женщины»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В одном из отелей грузинского города Телави (столица Кахетии) произошел конфликт между российскими туристками и местными жителями, пришедшими на свадьбу. Словесная перепалка переросла в нападение на девушек в их номере – Георгий Чигладзе ударил одну из них, Алену Нестерюк. У пострадавшей диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. По сообщениям очевидцев и СМИ, инцидент начался из-за того, что гости свадьбы посчитали поведение туристок (по многим данным, вполне дружелюбное) неподобающим. Девушки считают, что причиной конфликта стало их общение на русском языке.

По факту нападения возбуждено уголовное дело; пострадавшим оказывают юридическую помощь, включая содействие от представителей грузинских общественных организаций. Чигладзе, которому по грузинскому законодательству грозит до трех лет лишения свободы, уже успел побывать в СИЗО, выйти под залог и принести свои извинения Нестерюк. Девушка, к слову, родилась на Украине, но является гражданкой России и Турции.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в Грузии. Многие осудили произошедшее, подчеркивая, что гостеприимство и уважение к женщинам – одна из главных культурных ценностей страны. В то же время часть грузинского общества выразила поддержку обвиняемому, объясняя его действия «защитой чести» или реакцией на провокацию со стороны туристов.

«Татар-информ» расспросил руководителя Национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» Маринэ Хухунашвили о ее отношении к произошедшему в Телави.

«Туристку ударил брат жениха. Получается, девушка вошла в семью, где женщин можно бить?»

– Маринэ Мануиловна, в первую очередь хочется услышать ваши мысли по поводу инцидента в отеле в Грузии.

– Это вопиющий факт! Во-первых, факт насилия абсолютно неприемлем, тем более в отношении женщины. Во-вторых, то, что этот факт произошел на моей родине, в той стране, где гостеприимство – это на уровне культурного кода... Плачевно то обстоятельство, что за эти 30 лет была проведена такая работа в отношении молодежи. В частности, их воспитание так называемыми европейскими ценностями, которые должны были заменить духовные ценности грузинского народа.

Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахиде, это результат работы иноагентов, такая провокация. Для меня возмутительно то, что это произошло на моей родине, там, где к гостям издавна относились очень трепетно. Многие россияне посещают Грузию, я тоже недавно ездила туда с казанскими друзьями, и все было нормально.

В одном из отелей Телави произошел конфликт между российскими туристками и гостями свадьбы, который завершился нападением Фото: скриншот видео

– Говорят, что конфликт произошел из-за того, что девушки разговаривали на русском языке. Как считаете, могло такое быть?

– Меня эта позиция вводит в ступор. В таком случае это проявление шовинизма, фашизма, когда ты ранжируешь человека по вероисповеданию, по происхождению, языку и так далее. И это у меня на родине? Я просто очень трагично отношусь к этому. Тем более что это исходило от молодежи, за которой будущее Грузии.

Но мнения в обществе разделились. Многие осуждают действия молодого человека, называя это шовинизмом. Очень рада, что большинство придерживаются такой позиции.

Я знаю руководителя Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давида Цецхладзе, он уже связался с этими девушками, разговаривал с ними. Там уже работает с ними адвокат.

Кроме того, Лали Морошкина, публицист, ранее занимавшая должности в правительстве, сразу забрала этих девушек к себе в гостиницу, там же, в Кахетии. Переселила, оказала им гостеприимство – такое, которое они должны были получить.

Есть позиция, что девушки сами оскорбляли гостей свадьбы, вели себя неподобающе. Но мы ничего такого не видели. Есть видео, где ее [Алену Нестерюк] бьют, а материалов с их недобросовестным поведением нет.

Но здесь важен еще один момент. Гостиница, которая не смогла обеспечить безопасность гостей. А также не было должного разделения номеров с местом проведения свадьбы. Никто не говорит и о невесте, хотя новобрачным испортили такое светлое событие. Мне искренне жаль, что у невесты сорвалась свадьба. Мы знаем, что туристку ударил брат жениха. Получается, девушка вошла в семью, где женщин можно бить?

Причина здесь не имеет значения. Человек должен себя контролировать. Это абсолютно неприемлемый факт для меня, очень волнующий. Посмотрим, будет суд, и есть адвокат-грузинка, которая защищает интересы этих девушек.

«На митинг в поддержку молодого человека вышли 50 человек – это просто его знакомые, родственники и товарищи»

– То есть вы считаете, что подобное поведение мужчины непозволительно при любых обстоятельствах?

– Абсолютно. Если история про поведение девушек, где они оскорбляли гостей, правда, то это их тоже не красит. Но, опять-таки, мы не видели, чтобы это происходило. Там есть такая деталь, что они якобы вылили воду на аппаратуру. Но как это вообще возможно сделать из окна отеля?

Для меня дико, что это произошло в Грузии, где гостеприимство – один из высочайших приоритетов народа. У нас дом каждого грузина открыт для гостя. Кроме того, в конфликтных ситуациях грузинский мужчина всегда должен выйти с достоинством, тем более когда дело касается женщины.

Отношение к женщинам в Грузии всегда было очень трепетным. И то, что это еще сделал молодой человек, который должен дальше жить, создавать семью и так далее, меня, конечно, удручает.

Дальше покажет суд, мы же не можем быть обвинителями и оправдателями.

«Для меня дико, что это произошло в Грузии, где гостеприимство – один из высочайших приоритетов народа. У нас дом каждого грузина открыт для гостя» Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

– Мы видим столько осуждающих заявлений в сторону этого молодого человека, который позволил себе такой поступок, в том числе от премьер-министра Грузии. И тем не менее часть общества выходит на улицу в его поддержку. Выглядит странно, не находите?

– Это одна из попыток развязать русофобские настроения. Иноагентами сейчас тратятся большие средства, чтобы привлекать к этому молодежь.

Ну и мы понимаем, что на митинг в поддержку молодого человека вышли 50 человек. Это просто его знакомые, родственники и товарищи. В Грузии 50 человек можно собрать за полчаса. У нас же на свадьбах не бывает меньше 200–300 человек. Вот вышли они, погудели и разошлись. Не было массового митинга.

Наверняка там были и те, кто как раз поддерживает этот радикальный русофобский настрой. Для них это лакомый кусочек – использовать любой конфликт именно для того, чтобы сказать, что «русские нас оскорбляют и обижают».

– Насколько вообще велик риск попасть в такую ситуацию в Грузии, в какую попали девушки?

– Это вопиющий и абсолютно нетипичный случай. Тем более в Кахетии. А Сигнахи (кахетинский город в 60 километрах от Телави, – прим. Т-и) – это вообще город любви. Туда люди, даже из России, специально приезжают, чтобы пожениться.

Думаю, что этот случай окружен таким большим количеством провокаций только из-за того, что девушки – россиянки. Много попыток раздуть конфликт.

«Тенденции к русофобии в Грузии нет. Если бы была, полные авиарейсы в Тбилиси и Батуми не летали бы»

– Какие выводы могут сделать россияне и грузины из этой ситуации? Какую бы мысль вы хотели передать по этому поводу жителям двух стран?

– Здесь никаких скандальных выводов делать нельзя. Грузины, которые живут в России, и так все понимают. Мы же видим и чувствуем, как к нам здесь хорошо относятся, мы здесь растим своих детей. Мы живем в очень дружеской атмосфере.

Сейчас важно рассказывать об этом в Грузии. Что мы здесь изучаем грузинский язык, у нас есть воскресные школы, наши хореографические коллективы здесь всегда встречают с радостью и интересом. В какой стране вы еще такое найдете?

И тут мы получаем такую пощечину со своей Родины. Немыслимо.

– То есть вы не видите тенденции к русофобии в этом инциденте?

– Нет, такой тенденции нет. Просто нашелся один такой невоспитанный человек. Если бы это было тенденцией, то у нас не летали бы полные авиарейсы в Тбилиси и Батуми. Причем летают туда в основном россияне. И я получаю очень много обратной связи, как в Грузии все замечательно, как гостеприимны люди. О стране всегда отзываются с любовью. Это было бы невозможно, если бы существовала такая тенденция.

Здесь дело в конкретном человеке. Уверена, что в любой другой конфликтной ситуации он так же пустил бы в ход кулаки. Просто так совпало, что ему встретились туристы из России.

Даже если брать позицию, что девушки вели себя неподобающе, всегда есть варианты решить конфликт цивилизованно. В Грузии это всегда было главным. Мы всегда были дипломатичны. Тем более что насилие было совершено над женщиной – это абсолютно ничем не оправдывается при любых обстоятельствах.