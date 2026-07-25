Колхозный рынок: устал, но не уходит: места в Казани, которые надо перепридумать

Казань как туристический центр по-прежнему цветет и, что особенно приятно, почти уже не пахнет. Кроме отдельных мест, требующих решительного переосмысления и такой же перезагрузки. О них и предлагает поговорить обозреватель «Татар-информа» Клавиат Заблокиров. Сегодняшний герой его авторской колонки – Колхозный рынок.





Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

Баумана – отдельная и слишком сложная история

В последнее время казанские власти активизировали попытки разнообразить ту обязательную программу, внутри которой туристы проживают здесь свои два дня, а это в большинстве случаев Кремль, улица Баумана, «Чаша», Казанский собор, Дворец земледельцев, Старо-Татарская слобода и по итогам прогулок точка фаст- или слоуфуда, где можно предаться греху «чревогубадия». И проекты новых туристических аттракторов, которые озвучивает городской комитет по развитию туризма, вполне интересные.

Но я еще помню, как в 1990-е годы та же Баумана пережила реновацию после нескольких статей в казанской прессе. Конечно, «после» не значит «из-за». Но тогда журналисты проходились по улице, пешком и затем в репортажах, бичуя ее недостатки, которых было ох как много. И таким образом запрос казанцев был детализирован и вербализован (до мощного турпотока тогда было еще далеко, и по «казанскому Арбату» гуляли сами горожане). Может быть, это тоже подтолкнуло Камиля Исхакова к тому, чтобы не просто подкрасить фасады и выпрямить столбы, но сделать Баумана улицей-витриной, уголком Европы в центре города. Тогда, в 1998-м, это удалось.

Поэтому вставим и мы свою пятикопеечную мелочь в копилку новых предложений, ограничившись историческим центром Казани. О Баумана, которая тоже давно уже не идеал, не будем, за последние почти 30 лет она заново сложилась не логически, а исторически. Чтобы ее пересложить, нужен такой же комплексный удар, как в конце 90-х.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не скифы мы, не азиаты мы

Первый очевидный объект, просящийся в такой обзор, – это Колхозный, он же Центральный, рынок. Сейчас это вряд ли то место, куда хочется возвращаться туристу. Или даже единожды заходить. А ведь рынок мог бы стать местом сборки улицы Тукая в ее новой роли – как прогулочной, местами бульварной альтернативы Баумана. Такая роль вполне возможна, если убрать с нее мощный трафик, в том числе грузовых машин. Когда-нибудь это все же произойдет, и тогда улица станет главной жемчужиной Старо-Татарской слободы.

Почти два года назад владельцы Колхозного рынка, по информации мэра Ильсура Метшина, уже «обдумывали вопрос его реконструкции». Но каких-то результатов этого обдумывания мы так и не увидели. Возможно, дело в том, что в наше время рынок как место торговли завис в полупозиции. Кто-то еще ходит сюда по старой привычке, «за свежим» и «поторговаться», но многие перешли к онлайн-покупкам, где и торговаться нет смысла – и так дешевле некуда (после недавних событий смысл, может, и появится).

Но поскольку место заметное, близкое и к вокзалу, и к той же улице Баумана, до которой меньше 600 метров, то есть место «общественно значимое», то вопрос «Каким должен быть центральный рынок?» обдумывается уже сам собой – не владельцами рынка, а неравнодушными казанцами.

«Многие, приезжая в Казань, ожидают встретить здесь таинственный Восток, что мы сами активно транслируем вовне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский краевед и экскурсовод, ныне заведующий казанским Домом-музеем В. И. Ленина Марк Шишкин говорил в интервью «Татар-информу», что у туриста, который впервые приезжает в Казань, большие «восточные» ожидания:

«Многие, приезжая в Казань, ожидают встретить здесь таинственный Восток, что мы сами активно транслируем вовне. И вот они хотят увидеть здесь какой-то аутентичный татарский базар. <...> Потолкаться, присмотреться, прицениться».

То есть ему, туристу, хочется на стереотипный восточный базар – оживленный, пестрый, с разнообразными и неожиданными товарами, бесплатной дегустацией и веселым торгом. Шишкин не говорил, что таковым мог бы стать именно Колхозный рынок, он только сожалел об утрате Сенного базара, но теоретически где же еще размещать такой аттракцион, как не на намоленном месте? Сад Кирова, конечно, ближе к исторической площадке Сенного базара, но сейчас там камерный сквер и вайб «казанских Патриков».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но есть одна маленькая проблема. Татары при всем желании давно не «восточный» народ и народ не центральноазиатский. Это не хорошо и не плохо, это так. Посмотрите хотя бы на суммарный коэффициент рождаемости в Татарстане, сравните его с СКР в Узбекистане, Казахстане, Афганистане, Палестине, даже Израиле. Поэтому не получится здесь такой ориентальной движухи, шумихи и аутентичности. Не растут у нас и экзотические фрукты, не так разнообразны, как в том же Казахстане, и кисломолочные продукты. Что там Казахстан, даже в Башкирии кумыс, например, гораздо популярнее, чем в Татарстане.

Период, когда непременно следовало в угоду туристам, некоторым историкам и романтично настроенной интеллигенции транслировать свою «игоцентричность», уже прошел. Экзотизация турпродукта без соответствующей почвы не сработает.

Было бы лАгично

Что же сработает? В качестве предложения «на подумать»: что, если именно на Колхозном рынке, с сохранением за ним рыночной функции, создать тот самый городок ремесленников, как в азербайджанском Лагиче, который, по некоторым данным, стремились воспроизвести в ЦУМе? Если в ЦУМе (ну вдруг) не выстрелит? Им, ремесленникам, было бы удобнее работать на поверхности земли, чем в душном подвале. И главное, у гостей не возникало бы, как сейчас, ощущения пребывания в стерильном торговом центре, а не в «городе мастеров».

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

Под этим предлогом и территорию рынка можно было бы сделать более занимательной. Сейчас она выглядит как утилитарно торговый объект без истории. А ведь история у Колхозного рынка есть. Там можно создать мемориал Асгата Галимзянова – наверное, самого известного и благородного лица, с которым ассоциируется это место. Прямо воссоздать хибарку, в которой он жил, где, говорят, не было ничего, кроме лежака и табуретки, и увешать стены фотографиями автобусов, которые он подарил детским домам. Можно поставить стилизованную будку с обувщиком-ассирийцем внутри. Или динамичный памятник сотруднику милиции, которая во времена СССР ловила здесь карманников (да и карманника можно показать, они же как инь и ян). Тем более что у милиции здесь был специальный обособленный пункт. Или маленького Тукая и ямщика, который обращается к толпе с предложением взять сироту на воспитание. Да, Апуша в свое время привезли не на Колхозный рынок, а на тот же Сенной базар. Но что нам, жалко бронзы для еще одного памятника любимому поэту?

Понятно, что идея с перемещением ремесленников пока выглядит преждевременной. Но, на самом деле, это естественный задел Колхозного рынка на территории вне центрального павильона. Как говорил тот же Шишкин (только о пространстве у Гостиного двора): «Бизнес сейчас сам воссоздает эту функцию (самого людного места казанского посада, центра деловой жизни, – прим. Т-и). По соседству – барная Профсоюзная. Я не знаю, каковы механизмы самовоспроизводства этих укладов, воссоздания «памяти места», но мы видим, что бары и кофейни Профсоюзной опять сформировали там место встреч».

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Самовоспроизводство уклада» в случае улицы Межлаука на новом витке развития могло бы быть именно таким – с укладом не только торговым, но и ремесленным.

А пока рынку нужен свежий взгляд градостроителя с дизайнером и толковый оператор.

Клавиат Заблокиров

Продолжение следует