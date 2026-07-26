Почти 40% россиян трудятся по полученной профессии

Около 40% работающих россиян трудятся по профессии, полученной в вузе или колледже, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, согласно РИА Новости.

Среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение диплому, в полтора раза выше, чем среди обладателей среднего специального образования: 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что работают в смежной сфере.

Треть опрошенных (34,1%) сообщили, что не работают по специальности из-за более низкого дохода, 30,6% назвали работу по профессии неинтересной. На дефицит вакансий по своему профилю пожаловались 28,4%, еще 7% признали, что их профессия устарела.

Почти все респонденты (98,3%) убеждены в пользе дальнейшего обучения. 69,2% считают необходимым регулярно проходить курсы повышения квалификации – на практике это делали 43,3%. Каждый десятый (10,8%) отметил, что ему достаточно обучения на рабочем месте. 18,3% заявили, что рынок труда меняется настолько быстро, что оставаться в рамках одной специальности невозможно – необходимо постоянно переучиваться.