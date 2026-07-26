Овечкин назвал финал чемпионата мира по футболу скучным

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил финал чемпионата мира по футболу как скучный матч, в отличие от атмосферы на стадионе. Об этом он рассказал журналистам.

Хоккеист посетил фестиваль болельщиков в Нью-Йорке 18 июля, а на следующий день вместе с супругой побывал на финальном матче, в котором сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде.

Овечкин отметил, что получил большой заряд эмоций, хотя сама игра была незрелищной, и было очень жарко.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. В финале аргентинцы за основное время не нанесли ни одного удара в створ ворот.