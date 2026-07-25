Загитова рассказала о завершении обучения в Президентской академии

Фото: t.me/azagitova_official

Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Она рассказала об этом в социальных сетях.

«6 лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни – с вызовами, победами и огромным личным ростом. Спасибо за этот опыт», – написала спортсменка в своем Телеграм-канале.

Фото: t.me/azagitova_official

На выложенных Загитовой фотографиях она позирует с дипломом в руках. На одном из снимков она запечатлена обнимающейся со своими отцом и матерью.

Фигуристка окончила магистратуру РАНХиГС. До этого, в 2024 году, она там же защитила диплом бакалавра по программе «Продюсирование и культурная политика».

Фото: t.me/azagitova_official

Алина Загитова является чемпионкой зимних Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), а также победительницей финала Гран-при (2017) и чемпионата России (2018). Она единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все основные международные титулы в фигурном катании.

Подробнее о Загитовой и ее школе, которая вскоре откроется в столице Татарстана, читайте в материале «Татар-информа» От продюсера до генменеджера: как Алина Загитова будет «рулить» Центром фигурного катания в Казани.