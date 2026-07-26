В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

В Казани с 27 июля начнут действовать 45 новых участков муниципальной платной парковки. Об этом сообщили на официальном сайте казанского паркинга.

Стоимость парковки на новых участках составит от 30 до 70 рублей в час в зависимости от зоны. Также появятся специальные льготные зоны с номерами серии 300, где оплата начинается через 30 минут после постановки автомобиля вместо стандартного времени.

Список новых участков:

ул. Нагорная, д. 1б – зона № 278, 50 руб./час;

ул. Вишневского, д. 49 – зона № 439, 50 руб./час;

ул. Волкова, д. 6/57 – зона № 440, 70 руб./час;

ул. М. Салимжанова, д. 16 – зона № 282, 30 руб./час;

ул. Спартаковская, д. 12 – зона № 150, 50 руб./час;

местный проезд от ул. Назарбаева – зона № 150, 50 руб./час;

ул. Агрономическая – зона № 184, 30 руб./час;

ул. Б. Шахиди (от ул. Тукая до ул. Г. Гиззата, нечетная сторона) – зона № 103, 30 руб./час;

ул. Мавлютова (от ул. Бр. Касимовых до ул. Сыртлановой, обе стороны) – зона № 289, 30 руб./час;

ул. Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботанической, четная сторона) – зоны № 441 и № 332, 30 руб./час;

ул. Бр. Касимовых (от ул. Х. Мавлютова до ул. Р. Зорге, обе стороны) – зона № 442, 30 руб./час;

местный проезд проспекта Победы (от ул. Чишмале до ул. Ломжинской) – зона № 443, 30 руб./час;

ул. Терегулова (от ул. Дубравной, четная сторона) – зона № 235, 30 руб./час;

ул. Парина, д. 16 – зона № 333, 30 руб./час;

проезд по ул. Р. Вагапова (от дома № 17 до дома № 18) – зона № 298, 30 руб./час;

ул. Попова (от Сибирского тракта до ул. Кирпичникова, обе стороны) – зона № 444, 30 руб./час;

ул. Попова (от ул. Кирпичникова до ул. Журналистов, обе стороны) – зоны № 444 и № 334, 30 руб./час;

ул. Родины, д. 1 на ул. Яраткан – зона № 419, 30 руб./час;

ул. Р. Вагапова (от ул. Академика Глушко до ул. Магистральной, четная сторона) – зона № 445, 30 руб./час;

ул. Кирпичникова (от ул. Пионерской до ул. Попова, обе стороны) – зона № 413, 30 руб./час;

ул. Тулпар (от ул. А. Кутуя до пр. А. Камалеева) – зоны № 446 и № 335, 30 руб./час;

ул. А. Кутуя (от ул. Красной Позиции) – зона № 447, 30 руб./час;

ул. Гвардейская, д. 15 – зона № 448, 30 руб./час;

ул. Ю. Фучика, у ТЦ «Франт» – зона № 449, 30 руб./час;

ул. Карбышева (от ул. Курчатова до ул. Танковой) – зона № 411, 30 руб./час;

ул. Четаева (от ул. Меридианной до ул. Мусина, четная сторона) – зона № 336, 30 руб./час;

ул. Мусина (от пр. Ямашева до дома № 59е) – зона № 450, 30 руб./час;

безымянный проезд от ул. Мусина до дома № 30 – зоны № 451 и № 337, 30 руб./час;

ул. Меридианная (от ул. Четаева до пр. Ямашева) – зона № 452, 30 руб./час;

ул. Лаврентьева (от пр. Ямашева до ул. Лаврентьева) – зоны № 453 и № 338, 30 руб./час;

ул. Адоратского, д. 12 – зона № 454, 30 руб./час;

ул. Адоратского, д. 14 – зона № 454, 30 руб./час;

ул. Короленко (от ул. Волгоградской до пр. Ямашева, нечетная сторона) – зона № 193, 30 руб./час;

ул. Бондаренко, д. 49 – зона № 195, 30 руб./час;

ул. Лаврентьева (от ул. Чуйкова до ул. Лаврентьева) – зона № 455, 30 руб./час;

ул. Лаврентьева (от дома № 9 до ул. Адоратского) – зона № 456, 30 руб./час;

ул. Королева, д. 10 – зона № 457, 30 руб./час;

ул. Королева, д. 19 – зона № 458, 30 руб./час;

ул. Восстания, д. 56 – зона № 425, 30 руб./час;

ул. Восстания, д. 58 – зона № 459, 30 руб./час;

проспект Ибрагимова (от ул. Правосудия до ул. Декабристов) – зона № 460, 30 руб./час;

ул. Восход (от ул. Восстания до ул. Ш. Усманова, нечетная сторона) – зоны № 461 и № 339, 30 руб./час;

ул. Гагарина, д. 164/91 – зона № 462, 30 руб./час;

ул. Гагарина (от ул. Восход до ул. Декабристов, обе стороны) – зона № 463, 30 руб./час;

ул. Комсомольская (от ул. Яруллина до ул. Поперечно-Гривской, обе стороны) – зона № 464, 30 руб./час;

ул. 2-я Туринская (от ул. Карбышева до ул. Танковой) – зона № 340, 30 руб./час;

ул. Павлюхина, у ТЦ KazanMall – зона № 465, 70 руб./час.

Льготные парковочные зоны:

зона № 332 – ул. Роторная (от ул. Павлюхина до ул. Ботанической);

зона № 333 – ул. Парина, д. 16;

зона № 334 – ул. Попова (от ул. Кирпичникова до ул. Журналистов);

зона № 335 – ул. Тулпар (от ул. А. Кутуя до пр. А. Камалеева);

зона № 336 – ул. Четаева (от ул. Меридианной до ул. Мусина);

зона № 337 – безымянный проезд (от ул. Мусина до д. 30);

зона № 338 – ул. Лаврентьева (от пр. Ямашева до ул. Лаврентьева);

зона № 339 – ул. Восход (от ул. Восстания до ул. Ш. Усманова);

зона № 340 – ул. 2-я Туринская (от ул. Карбышева до ул. Танковой).

Ранее сообщалось, что в Казани реестр муниципального парковочного пространства пополнился 1 154 новыми машино-местами, а общее количество муниципальных парковочных мест в городе составляет 17 399 вместо прежних 16 245.