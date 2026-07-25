WSI: США потребовали от Украины ограничить удары по судам в Черном море

Соединенные Штаты предупредили Украину о недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, генеральный директор американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт, его заместители и другие представители отрасли попросили сотрудников администрации Президента США Дональда Трампа защитить интересы компании.

После этого, как сообщил анонимный американский чиновник, Штаты предостерегли Украину от атак по судам, не являющимся российскими.

«Администрация рассматривает КТК (Каспийский трубопроводный консорциум – прим. Т-и) как жизненно важный канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям», – подчеркнул собеседник издания.

Chevron принадлежат 15% КТК и половина крупнейшего нефтяного месторождения Казахстана – Тенгиз. Ранее корпорация потратила 48 млрд долларов вместо плановых 37 млрд на его расширение. Завершенный в прошлом году проект позволил увеличить мощность месторождения примерно до 1 млн баррелей в сутки. На Тенгиз приходится примерно 12% мировой добычи американской компании.

WSJ со ссылкой на аналитиков замечает, что в случае продолжения украинских атак на объекты КТК и связанные с консорциумом суда Chevron почти наверняка придется сократить добычу на этом месторождении.

Беспилотники ВСУ 19 июля атаковали нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Атака была произведена во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах, нападению подверглись два морских танкера – ASIA и NISSOS IOS. На ASIA находилась нефть компании «Тенгизшевройл» (Chevron), а на NISSOS IOS – компаний «Кашаган Б.В.» и «Матен» АО НК «КазМунайГаз».

На следующий день, 20 июля, дроны атаковали танкер Nelsa около терминала КТК. После попадания БПЛА на судне начался пожар, экипаж пришлось эвакуировать. Погрузочные операции были остановлены. Объекты КТК прежде уже становились целями украинских ударов в ноябре прошлого и апреле этого года.

В результате Казахстан как минимум до конца недели остановил поставки нефти по трубопроводу КТК в направлении морского терминала под Новороссийском, рассказало агентство Bloomberg. Казахстанское Министерство иностранных дел потребовало незамедлительного прекращения ударов и принятия исчерпывающих мер для обеспечения безопасности инфраструктуры для транспортировки нефти.