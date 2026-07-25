Троценко сравнил менделеевскую «Гонку Героев» с чемпионатом мира по футболу

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Попечитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» Роман Троценко стал участником юбилейной «Гонки Героев: От рассвета до заката!», которая проходит сегодня в Менделеевске. Он преодолел почти 12-километровую трассу с 50 препятствиями и сравнил событие с чемпионатом мира по футболу.

Участникам предстояло пройти полосу препятствий, включавшую прыжки в ледяную воду, переправы, а также специально подготовленные объекты – вертолет, тепловоз и трамвай Пастернака.

«Мы принимаем участие во втором важном спортивном событии этого лета. Первым был чемпионат мира по футболу. И мы можем сравнить, но это несравнимые вещи, потому что чемпионат – далеко, а Менделеевск – рядом, здесь 50 препятствий. И там было непонятно, за кого болеть, а здесь можно пригласить друзей и вместе с ними пройти Гонку», – сказал Роман Троценко.

В этот же день ему присвоили звание почетного гражданина Менделеевского района.

Как отметил глава района Роберт Искандаров, юбилейная «Гонка Героев» за пять лет стала визитной карточкой Менделеевска.

«Это наша юбилейная «Гонка Героев». Мы проводим ее пять лет, и теперь она стала настоящей визитной карточкой города. В этом году мы подготовили уникальные препятствия – тепловоз, вагоны, вертолет, трамвай Пастернака. Все эти объекты останутся как арт-объекты для Менделеевска», – подчеркнул он.

По словам главы района, все специально привезенные для соревнований конструкции после завершения мероприятия станут частью городского пространства.

Спортивную программу продолжит большой рок-концерт. Хедлайнером вечера станет группа «Рок-Острова», которая исполнит свои известные хиты «Белым снегом», «Ничего не говори» и другие композиции. Также перед зрителями выступят Jukebox Trio, The Mood, казанская группа «ЖИВаGO» и духовая банда JUST BRASS.

Юбилейная, пятая по счету, «Гонка Героев» проходит в стилистике фильма «От рассвета до заката». Эта тема отражена в оформлении площадки, музыкальном сопровождении и концепции трассы. Ожидается, что гостями мероприятия станут около 15 тысяч человек.