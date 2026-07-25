Новак заявил о временном характере разрешения на выпуск бензина «Евро-3»

Разрешение российским нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин экологического класса «Евро-3» носит временный характер. Об этом заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак журналисту издания Life Александру Юнашеву.

«Конечно, это временное решение <...>, чтобы обеспечить наполнение внутреннего рынка и покрытие дефицита», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства России.

Новак добавил, что при наступлении нормальной ситуации в РФ будут производить только топливо стандарта «Евро-5».

«Мы называем это класс пятый, не „Евро“, а пятый класс, топливо с лучшими экологическими характеристиками. У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим», – заверил он.

Вместе с тем вице-премьер не уточнил, когда российские НПЗ вновь начнут выпускать топливо только пятого класса.

Правительство России еще 2 июля разрешило до конца текущего, 2026 года выпуск бензина класса «Евро-3», не соответствующего требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что кабинет планирует на год, до июля 2027-го, разрешить выпуск и обращение бензина и дизельного топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». По более ранней информации издания, части НПЗ еще осенью 2025 года разрешили выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с содержанием серы и другими показателями качества, соответствующими классу «Евро-3».

Позднее, 20 июля, «Ъ» узнал, что Минсельхоз РФ 17-го числа запросил у профильных региональных ведомств информацию о потенциальном интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы от 0,3 до 0,9% и печного топлива.

Кроме того, Государственная Дума 21 июля поддержала расширение механизма топливного демпфера и уточнила механизм взимания акцизов с автомобильного бензина, произведенного путем смешения нафты и иных компонентов.

Ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась с начала лета из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора.

Александр Новак сегодня, 25 июля, также заверил, что ситуация начала стабилизироваться. Впрочем, по его словам, действующий с 1 апреля полный запрет на экспорт бензина будет продлен до конца текущего года, а эмбарго на поставки дизеля, введенное 8 июля, отменят «по мере восстановления рынка».

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Вчера, 24 июля, министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. Сегодня, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.