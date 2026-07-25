В Татарстане планируют провести Кубок «Татмедиа» по чесболу

Турнир по чесболу во дворе «Татмедиа» этим летом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане планируют провести республиканские соревнования по чесболу на Кубок «Татмедиа». Об этом корреспонденту «Татар-информа» во время проходившей сегодня в Менделеевске «Гонки Героев» руководитель Федерации чесбола и автор самой концепции игры Степан Сильвестров.

По словам собеседника агентства, недавно соответствующее пожелание высказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«<...> мы действительно можем собрать команды на Кубок „Татмедиа“. У нас прекрасные несколько команд имеются в [Казанском федеральном] университете, в [КНИТУ-]КАИ тоже есть команда. В Энергетическом [университете] очень сильная школа шахматистов», – перечислил глава Федерации чесбола.

«И, соответственно, Медицинский институт (Казанский медуниверситет – прим. Т-и) – там тоже сильная шахматная школа. Плюс еще компании, которые к нам обратятся, мы их привлечем. То есть мы можем действительно сделать полноценный Кубок „Татмедиа“ по Республике Татарстан среди молодежи», – подчеркнул Сильвестров.

HR-специалист девелоперской компании по имени Галина рассказала, что сподвигло представителей этой фирмы присоединиться к соревнованиям по чесболу, организованным в рамках пятой, юбилейной «Гонке Героев: От рассвета до заката!».

«Мы в нашей компании очень любим играть в шахматы. У нас раз в неделю проходит обучение шахматам на разных уровнях групп, раз в квартал мы обязательно проводим какие-то соревнования по шахматам. И в этот раз, когда мы узнали про чесбол, сразу захотели принять участие, потому что это необычный вариант шахмат», – пояснила собеседница агентства.

«Это такой, знаете, способ невербального командообразования. И это очень здорово, что Степан Аверкевич [Сильвестров] придумал такой формат игры. Что он нам всё рассказал, предложил попробовать. Все ушли в приподнятом настроении. Мы будем это точно праздновать, тем более что первое место сумели занять», – подчеркнула она.

Компанию на состязаниях представляли три команды – две взрослых и детская. Именно детская команда заняла первое место, хотя в фирме этого не ожидали. «Да, на самом деле, это тоже удивительно. <...> мы боялись и, естественно, не думали, что дети займут первое место. Поэтому это удивительно для нас, такая приятная победа», – заверила Галина и отметила, что обязательно будет рассказывать о такой полезной игре коллегам.

Кроме того, она призвала начать внедрять чесбол в общественные пространства. «Я бы даже, наверное, предложила какому-нибудь муниципалитету построить [чесбольную] площадку. <...> Вот где стоят баскетбольные площадки, там же можно сделать такую площадку качественную», – сказала HR-специалист девелоперской компании, сославшись на опыт фирмы по организации пространства.

Выступавший же в качестве судьи на турнире мастер спорта по шахматам, председатель Ассоциации профессиональных тренеров Республики Татарстан Иван Герасимов отметил, что дети очень радостно воспринимают формат чесбола.

«<...> потому что это общение, командная игра, они испытывают положительные эмоции, радуются победам очень. Ну, и командные игры – они всегда интересные. То есть эта дисциплина сейчас показывает, что шахматы могут быть не только индивидуальным видом спорта, но и таким вот командным», – объяснил он.

Относительно самого хода турнира судья заметил, что к участникам не следовало относиться слишком строго из-за дружеского характера встреч. «Конечно, не все готовы к строгим правилам, но тем не менее все участники старались соблюдать. Были некоторые замечания к ним, но это нормально. Это дело привычки, да, дело привычки», – заключил Герасимов.