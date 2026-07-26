Экономист Проданова рассказала, кто может получить субсидию на оплату ЖКХ

Россияне имеют право на субсидию на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода семьи. Об этом РИА Новости сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, субсидия предоставляется тем, у кого расходы на ЖКУ превышают допустимый уровень в совокупном доходе семьи. В Москве порог установлен на уровне 10%, в Санкт-Петербурге – 14%, федеральный максимум – 22% от совокупного дохода семьи. В расчет дохода включаются поступления всех зарегистрированных и фактически проживающих по адресу лиц, оплачивающих коммунальные услуги по единому платежному документу.

Экономист перечислила условия получения субсидии. Претендент должен иметь российское гражданство (исключение – для граждан Белоруссии и Киргизии с постоянной регистрацией в РФ), быть собственником, нанимателем по договору или членом жилищного кооператива с постоянной регистрацией в жилье.

Проданова отметила, что при назначении субсидии учитывается региональный стандарт нормативной площади. В Москве для одиноко проживающих норматив составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек – 42 кв. м, для трех и более – 18 кв. м на каждого члена семьи, поэтому компенсацию на элитные квартиры большого метража получить не удастся.

Также у претендента не должно быть подтвержденной судом задолженности по ЖКХ за последние три года, либо необходимо предоставить действующий договор о рассрочке погашения. Право на субсидию требуется подтверждать каждые полгода, предоставляя актуальные данные о доходе, составе семьи и отсутствии долгов. Автоматического продления не предусмотрено.