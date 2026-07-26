Россияне завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧЕ по плаванию

Фото: Федерация водных видов спорта России

Российские спортсмены заняли второе место в смешанной эстафете 4×1500 м в категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав команды вошли Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец. Они преодолели дистанцию за 1 час 8 минут 34,33 секунды, уступив сборной Венгрии 21,01 секунды.

Эстафета стала заключительным стартом чемпионата Европы. Российская команда выступала под национальным флагом и с гимном России.