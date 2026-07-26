Водитель авто влетел в толпу в центре Берлина, есть пострадавшие и погибший

16 человек пострадали и 1 погиб в центре Берлина в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежную прессу.

Происшествие случилось накануне вечером в районе парка Тиргартен, недалеко от Потсдамской площади. Автомобиль влетел в группу людей, после чего врезался в дерево. В машине сработали подушки безопасности. Водитель, выйдя из салона, набросился на людей, имея при себе холодное оружие, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские ищут предполагаемого преступника. По версии правоохранителей, подозреваемый – 21-летний Абдул Б. Молодой человек известен в контексте правонарушений на религиозной почве, связан с исламистской средой. В мае текущего года он освободился из исправительного учреждения для несовершеннолетних. По предварительным данным, Абдул арендовал автомобиль, после чего сбил людей в центре города.

В результате происшествия погибла женщина, 16 человек получили травмы. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, восемь получили тяжелые травмы, пятеро – легкие.