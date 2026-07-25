Токаев на встрече с Путиным выступил за заморозку конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, выступил за остановку боевых действий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к „Стамбульской формуле 2.0“, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил казахстанский лидер.

По словам Токаева, к нему «поступает много сигналов», касающихся вооруженного противостояния между Россией и Украиной, из Европы и Соединенных Штатов, и он информирует о них Президента РФ.

Кроме того, Президент Казахстана сделал акцент на том, что всегда говорил о межгосударственном характере конфликта. «Речь не идет о какой-либо гражданской войне», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

При этом, по оценке казахстанского лидера, «природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас». Если, на его взгляд, суть и происхождение конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были совершенно ясны, то «здесь – это очень трудно понять».

«И я понимаю, я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске», – добавил вместе с тем он, напомнив о прошлогодних переговорах Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, потенциал которых американская сторона считает исчерпанным.

Наряду с этим Токаев категорически отказался от роли посредника для Казахстана. «<...> Россия – это великая страна, русский народ – это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», – пояснил он эту составляющую своей позиции.

«<...> есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку всё это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием. Поскольку жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины. И всё это надо останавливать <...>», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

«Спасибо. Что касается украинского направления, я вас в ходе наших бесед сегодняшних обязательно проинформирую в деталях. Спасибо», – ответил на предложение руководителя соседнего государства Владимир Путин.