Вратарь «Краснодара» Агкацев назвал «тяжелой» предстоящую встречу с «Рубином»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев

Фото: fckrasnodar.ru

Предстоящий матч с «Рубином» будет тяжелым для «Краснодара». Такое мнение высказал вратарь кубанцев Станислав Агкацев, сообщает клубная пресс-служба.

«Рубин» – очень крепкая команда. С ними всегда получаются непростые матчи, поэтому ожидаем тяжелую игру. Готовимся максимально серьезно и настраиваемся только на победу», – подчеркнул голкипер перед гостевой для кубанского клуба встречей.

Игра состоится завтра, 26 июля, на казанской «Ак Барс Арене», она начнется в 19.30. Главным арбитром матча назначен Артем Чистяков (Азов).

За свою историю «Рубин» и «Краснодар» встречались 30 раз (включая и товарищеские матчи). На счету казанцев – пять побед, на счету кубанцев – 21, еще четыре игры завершились вничью. Разница голов – 22:43 в пользу краснодарцев. Однако последняя встреча команд в марте этого года завершилась неожиданной победой клуба из столицы Татарстана со счетом 2:1.

О планах казанской команды читайте в материале Артига – о трансферах, схеме и Самошникове: задачи «Рубина» на новый сезон, а о ситуации у кубанцев – в статье «Краснодар» выпадает из чемпионской гонки? Как «Зенит» использует ситуацию южан.