В мэрии Казани объяснили, может ли работник опоздать из-за ракетной опасности

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Жительница Казани поинтересовалась у городской администрации, может ли угроза ракетной атаки считаться уважительной причиной для опоздания на работу. В мэрии столицы Татарстана ответили утвердительно, сославшись на нормы Трудового кодекса РФ. Разговор состоялся в чате мэрии в Телеграме в пятницу, 24 июля.

«Добрый день, является ли сообщение о угрозе атаки и указание укрыться в убежище уважительной причиной для опоздания на работу? Сегодня отменили угрозу в 7.45, работа с 8.00. Прошу дать четкие разъяснения», – написала пользовательница.

«Насколько знаем, по нормам Трудового кодекса РФ работодатели не могут привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников без письменного объяснения причин проступка. Уважительные причины не дают возможность применить к работнику взыскание», – отреагировали в мэрии.

В городской администрации также посоветовали «в случае необоснованных взысканий» обращаться с просьбой провести внеплановую проверку в Госинспекцию труда.

С 5.27 24 июля в Татарстане действовал режим ракетной опасности, его отменили только в 7.50. Под удар попала соседняя с республикой Кировская область. На промышленном предприятии, которое атаковала ракета, погибли шесть человек и еще 26 получили ранения.

Согласно статье 379 ТК РФ, работник имеет право «отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью» (за исключением случаев, предусмотренных самим кодексом и иными федеральными законами).

В свою очередь статья 216 Трудового кодекса предусматривает, что у сотрудника есть право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. По этой же статье работник может отказаться от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения этих рисков (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами).