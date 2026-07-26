Юрист Русяев рассказал, как работающим пенсионерам приумножить накопления

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Работающие пенсионеры, планирующие завершить карьеру, могут получать дополнительный доход, грамотно разместив накопления. О доступных вариантах агентству «Прайм» рассказал юрист Илья Русяев.

Самый простой способ, по его словам, – банковский вклад под 13–16% годовых с государственной страховкой до 1,4 млн рублей. Второй вариант – облигации федерального займа, позволяющие зафиксировать доходность на несколько лет. Для долгосрочных вложений подходит индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом. Недвижимость в аренду дает стабильный доход, но требует крупных вложений.

Русяев рекомендовал разделить накопления на три части: вклад как подушка безопасности, облигации для регулярного дохода и недвижимость при наличии капитала. Такой подход, по его мнению, снижает зависимость от одного источника и позволяет спокойно жить на проценты.