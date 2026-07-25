Барьерист Шубенков пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не выступит на чемпионате страны в Екатеринбурге из-за недостаточной готовности. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Шубенков рассказал, что ему очень хотелось бы принять участие в главном старте сезона и защитить прошлогодний титул, однако проблемы со здоровьем помешали нормально подготовиться. По его словам, вместо тренировок он провел неделю в больнице, что случается с возрастными спортсменами в самый неподходящий момент. Сейчас барьерист чувствует себя нормально и продолжает поддерживать форму.

Последний раз Шубенков выходил на старт в конце августа прошлого года, когда выиграл финал серии «Королева спорта» в Екатеринбурге. Тремя неделями ранее он в очередной раз стал чемпионом России.

На счету 35-летнего спортсмена также две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, он является двукратным чемпионом Европы на дистанции 110 метров с барьерами и трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.