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Происшествия 26 июля 2026 12:24

Водителя погрузчика, задавившего насмерть охранника предприятия, будут судить

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В Татарстане будут судить 50-летнего мужчину, которому вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения его профессиональных обязанностей. По данным следствия, происшествие случилось 10 сентября 2025 года. Мужчина работал тогда водителем погрузчика на одном из предприятий Зеленодольского района.

Во время транспортировки незакрепленного груза водитель, не удостоверившись, есть ли кто на его пути, наехал на охранника предприятия. Последний скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.

В 10 сентября 2025 года Прокуратура Татарстана сообщала о гибели 75-летнего работника частного охранного предприятия. Трагедия произошла на территории Зеленодольского филиала птицеводческого комплекса «Ак Барс» в селе Осиново. Пожилого мужчину задавил водитель погрузчика при выполнении работ.

#погрузчик #смертельный наезд #охранник #СУ СКР по РТ
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