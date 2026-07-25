Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку 25% к пенсии

Пенсионеры, отработавшие на селе не менее 30 лет, имеют право на надбавку в размере 25% к фиксированной части пенсии, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков. Он уточнил, что выплата полагается неработающим получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, которые проживали в сельской местности на момент назначения выплаты. Преимущество надбавки в том, что после ее получения она сохраняется даже при переезде в город.

Парламентарий разъяснил, что в стаж включается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня – от механизаторов, дояров и трактористов до агрономов и ветеринаров. Труд в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года засчитывается независимо от должности. Он посоветовал не исключать заранее, что профессия «не подходит», а запросить в Социальном фонде полный расчет сельского стажа.

Депутат отметил, что, если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета – эффективнее самостоятельно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд. Он призвал не бояться уточнять информацию, подчеркнув, что государство должно помочь получить заслуженные средства тем, кто 30 лет трудился на земле.