«Ягодный Апокалипсис»: к чему приведет атака ВСУ на Wildberries

Неделю назад ВСУ начали системно атаковать логистическую инфраструктуру Wildberries. На складах маркетплейса вспыхнули пожары, нанесшие ущерб не только самой компании, но и многочисленным продавцам, торговавшим на этой площадке. Почему объектом атаки выбрана именно «Дикая ягода» и к чему это может привести – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





С 18 июля ВСУ начали серию ударов беспилотниками по логистическим центрам маркетплейса Wildberries, затронув около 10% складских площадей компании

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Wildberries в огне

18 июля ВСУ начали серию ударов беспилотниками по логистическим центрам маркетплейса Wildberries, затронувшую в итоге около 10 процентов складских площадей компании. Под удары попали комплексы в Электростали (Подмосковье), Котовске (Тамбовская область), Воронеже, Краснодаре, Невинномысске (Ставропольский край) и в Ленинградской области, что привело к человеческим жертвам и пожарам. В результате взрывов и пожаров погибли не менее 8 человек, около 50 получили ранения (наибольшее число жертв зафиксировано в Котовске).

Удары по Wildberries продолжаются – вчера были совершены нападения с воздуха на склады компании в Симферополе, Шушарах (Санкт-Петербург) и Новосаратовке (Ленинградская область).

До сих пор крупные логистические центры российских маркетплейсов почти не становились целями систематических атак. Что бы там ни говорили враги, склады представляют собой сугубо мирные объекты экономической инфраструктуры. Следовательно, такие действия можно с полной уверенностью считать атакой на гражданскую инфраструктуру и квалифицировать как терроризм.

«Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries – это акт международного терроризма», – заявила основатель компании Татьяна Ким.

Татьяна Ким: «Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries – это акт международного терроризма» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вражеские СМИ и блогеры с нескрываемым удовольствием выкладывают в интернет фото пожаров на складах компании и изощряются в фабрикации фейков о последствиях этих атак.

«Многочисленные интернет-ресурсы, иноагенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику. Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями», – сказала г-жа Ким в своем обращении.

Удар по продавцам

Удары по складам Wildberries весьма болезненно затронули огромное число продавцов (преимущественно из малого и среднего бизнеса), торговавших через эту площадку. В логоцентрах хранилась и распределялась продукция десятков тысяч небольших компаний. Для части продавцов эти товары обеспечивали до 80 процентов оборота. И они лишились запасов и ожидаемой выручки, одновременно сохранив обязательства перед сотрудниками, производителями, импортерами и банками.

При этом главный экономический риск для продавцов связан не с непосредственным уничтожением товаров, а с кассовыми разрывами и кризисом неплатежей. Некоторые предприниматели не смогут вовремя выплатить зарплаты, рассчитаться с поставщиками или погасить коммерческие кредиты. Это может привести к росту дефолтов и закрытию части малого бизнеса.

Точное количество конкретных селлеров Wildberries, товары которых пострадали от атак беспилотников, публично не называется, однако маркетплейс заявил о начале выплат для более чем 88 тысяч представителей малого бизнеса, чей товар находился на уничтоженных или поврежденных складах. По оценкам аналитиков, общие потери продавцов исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей.

Удары по складам Wildberries весьма болезненно затронули огромное число продавцов, торговавших через эту площадку. На складах находилась продукция десятков тысяч небольших компаний Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом Wildberries могла вообще ничего не выплачивать – 7 июля компания внесла изменения в договор оферты, переложив значительную часть финансовых рисков на МСБ и индивидуальных предпринимателей. Позже подобные изменения в свои договоры включили и другие российские маркетплейсы. Это не является произволом с их стороны – с точки зрения российского законодательства маркетплейс как раз не несет ответственности в качестве профессионального хранителя товара за принесенный ущерб из-за теракта и не обязан платить компенсации за товары, утраченные из-за атак беспилотников. По ГК РФ (ст. 901), если это обстоятельство непреодолимой силы, то компенсации не предусмотрены, и это достаточно однозначная трактовка. Атаки БПЛА являются однозначным форс-мажором, Wildberries не могла их ни спрогнозировать, ни предотвратить. Устанавливать свою ПВО частные компании не могут.

Несмотря на это, компания уже объявила о том, что компенсации будут выплачены, и это добрая воля Wildberries.

«Всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», – заявила в своем телеграм-канале Татьяна Ким.

Wildberries уже сориентировала продавцов, что проверка для расчета компенсаций займет до 30 дней. По мнению Павла Самиева, сопредседателя комитета «Опора России» по финрынкам, это нормальная практика – те же страховые компании при анализе заявленных страховых случаев для урегулирования могут рассматривать их долгое время (при крупных событиях – до нескольких месяцев). Пока идет расчет компенсаций, Wildberries разработала пакет других мер: скидки на хранение и 100-процентную скидку на транзитные поставки на ближайшие полтора месяца. А WB Банк даст отсрочку для погашения кредитов, отменит комиссии на платежи и предоставит льготные кредиты для восстановления товарных запасов.

Целенаправленная атака только на логистические центры Wildberries породила ряд конспирологических теорий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сумасшедшая конспирология

Целенаправленная атака только на логистические центры Wildberries (но не на такие же объекты других российских маркетплейсов) породила ряд конспирологических теорий.

Самая «смешная» – что, мол, Владимира Зеленского обманули с доставкой с Wildberries, вот он и разозлился. Так себе версия, на уровне КВН в психиатрической больнице.

Другие конспирологи утверждают, что Wildberries якобы не договорилась с режимом Зеленского о «ненападении», а другие маркетплейсы, напротив, договорились. Этакий бред в стиле 90-х, когда коммерсанты договаривались с бандитами о так называемой крыше. Еще одна дурацкая теория – «Wildberries заказали конкуренты». Послушайте, но ведь договоренности российских (что юридических, что физических лиц) с врагом однозначно трактуются как государственная измена, что с нашими маркетплейсами невозможно по определению. Так что эти версии тоже попахивают клиникой.

Вся эта идиотская конспирология просто несостоятельна на фоне простых логических объяснений.

По итогам 2025 года оборот Wildberries достиг 4,5 трлн рублей Фото: © Пелагия Тихонова / «Татар-информ»

Почему же именно Wildberries?

Да потому что это самый крупный российский маркетплейс! По итогам 2025 года оборот площадки достиг 4,5 трлн рублей, что составляет около 45% всего рынка e-commerce. На Wildberries зарегистрировано более 1 млн селлеров. Платформа работает в РФ, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и Армении. Исторически сильная категория – одежда и обувь, однако сейчас активно растут и другие направления. К середине 2026 года Wildberries располагает примерно 130 логистическими объектами, включая крупные фулфилмент-центры и региональные распределительные узлы. Их общая площадь превышает 2,5 миллиона квадратных метров.

Ближайший конкурент, маркетплейс Ozon, занимает примерно 32–34% российского рынка онлайн-торговли с оборотом по итогам 2025 года в 3,5 трлн рублей. На Ozon насчитывается свыше 650 тыс. продавцов. В структуру входят более 55 крупных фулфилмент-центров и свыше 150 сортировочных и доставочных хабов.

По итогам 2026 года совокупная доля Wildberries и Ozon на отечественном рынке онлайн-торговли может достичь 77% от общего оборота индустрии. Третий крупнейший маркетплейс, «Яндекс Маркет», пока еще далек от лидеров – его доля рынка оставляет около 5,4–8,1%.

Удары именно по Wildberries как раз и объяснимы с логической точки зрения – бьют по самому крупному маркетплейсу, в том числе по количеству продавцов. То есть атаки на Wildberries будут самыми эффективным с точки зрения соотношения «затраты – результат». Кроме того, Wildberries, в отличие от Ozon, всегда делала ставку на очень крупные склады, концентрируя на них товарные запасы. У ближайшего конкурента логистическая сеть более распределенная, а склады меньше по размерам.

Кроме того, у обоих маркетплейсов есть общая база пересекающихся уникальных бизнесов – около 500 тыс. субъектов. То есть эти продавцы продают товары на обеих площадках. И если такой продавец с Wildberries теряет товар из-за атаки, то его бизнес на Ozon тоже под угрозой из-за убытков и угрозы банкротства.

Именно эти соображения и легли в основу логики «атакуем Wildberries». Налицо абсолютно бездушный компьютерный расчет, который для украинских вооруженных сил наверняка выполнили системы искусственного интеллекта, поставленные Западом (вроде тех, что разрабатывает американская компания Palantir).

Потребители могут столкнуться с ростом цен и увеличением сроков доставки Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Последствия атак

А что на нашем, потребительском конце логистической цепочки пострадавшего маркетплейса? Конечно, потребитель может столкнуться и с некоторым ростом цен, и с увеличением сроков доставки. Как мы уже отмечали, атаки БПЛА за неделю затронули около 10 процентов всех логистических мощностей Wildberries. Временно приостановят работу 8 процентов. Но в ближайшей перспективе ставка, вероятно, будет сделана на пересмотр логистики – отправку части товаров на хранение на Урал и в Сибирь, а также увеличение доли селлеров со своими складами.

Безусловно, крупнейшему российскому маркетплейсу нанесен большой урон. Как и продавцам, торговавшим через эту площадку. В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что даже после такого ущерба логистическая инфраструктура Wildberries сохраняет устойчивость благодаря распределенной модели платформенной экономики, где потоки товаров могут оперативно перенаправляться между различными объектами.

Логистика крупнейших маркетплейсов строится не вокруг одного или нескольких складов, а представляет собой разветвленную сеть логистических центров и более 300 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране. Такая территориальная диверсификация позволяет сохранять работоспособность системы даже при временном выводе из строя отдельных объектов, пусть и с увеличением сроков доставки на отдельных направлениях.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов, восстановление поврежденных объектов – а это примерно 450 тысяч кв. метров – обойдется Wildberries минимум в 35 млрд рублей. Это всего лишь пятая часть годовой прибыли маркетплейса, так что самой компании вполне по силам самостоятельно восстановить пострадавшие склады, даже не используя страховые выплаты.